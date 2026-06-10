Junioren-Nationalspieler Kennet Eichhorn von Hertha BSC hat sich für einen Wechsel zu Bayer Leverkusen entschieden. Das berichtet Sky.
Die Klubs wissen Bescheid: Kennet Eichhorn soll sich entschieden haben - Spektakulärer Transfer steht unmittelbar bevor
Das umworbene Supertalent habe grünes Licht für einen Transfer in die Farbenstadt in diesem Sommer gegeben, alle anderen Interessenten seien von Eichhorns Entschluss unterrichtet worden, heißt es.
Eichhorn steht zwar bei der Hertha nach einer Verlängerung im vergangenen Sommer noch bis 2029 unter Vertrag, kann den Hauptstadtklub allerdings wegen einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Über die genaue Höhe der festgeschriebenen Ablösesumme für den 16-Jährigen gibt es unterschiedliche Berichte. Gemäß Sky zahlt Bayer nun zwischen acht und neun Millionen Euro für die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers.
Mit der Zusage an Bayer ist ein wochenlanges Tauziehen um eines der größten deutschen Talente beendet. Gleich mehrere Spitzenvereine aus dem In- und Ausland sollen sich konkret um Eichhorn bemüht haben.
Die Reihen der Interessenten lichteten sich allerdings zuletzt. Der FC Bayern soll wegen üppiger Handgeld-Forderungen der Eichhorn-Seite ausgestiegen sein, während der FC Liverpool aus dem Rennen war, weil der Teenager lieber in Deutschland bleiben wollte. So hieß es in den vergangenen Tagen im kicker, es sei einzig noch ein Duell zwischen Leverkusen und RB Leipzig. Die Ruhrnachrichten schrieben derweil, auch Vizemeister Borussia Dortmund mische noch mit.
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Kennet Eichhorn traf sich mit Bayers neuem Trainer Carles Martinez
Bayer galt indes als aussichtsreicher Kandidat. Nun wird Eichhorn laut Sky demnächst seinen Medizincheck absolvieren und anschließend einen bis 2031 gültigen Vertrag unterzeichnen. "Die Saga ist vorbei", heißt es.
Die Klärung der Trainerfrage beim Werksklub Ende vergangener Woche soll letzte Zweifel bei Eichhorn beiseitegeschoben haben. Der 16-Jährige hatte dem Vernehmen nach geduldig gewartet, wer die Nachfolge Kasper Hjulmands unterm Bayerkreuz antreten wird. Ein solches Commitment war durchaus als Indiz für einen bevorstehenden Wechsel zu werten. Mit dem neuen B04-Coach Carles Martinez soll er sich bereits persönlich ausgetauscht haben.
Martinez genießt einen ausgezeichneten Ruf als Talenteförderer, der außerdem Ähnlichkeiten zu Bayers einstigem Erfolgscoach Xabi Alonso aufweist. Seine ballbesitzorientierte Spielidee käme Eichhorn, der im defensiven Mittelfeld seine großen Stärken hat, ebenfalls zugute.
In der abgelaufenen Spielzeit wurde der U17-Nationalmannschaftskapitän lediglich von einer schlimmen Syndesmosebandverletzung für fast drei Monate und danach von einer Rotsperre ausgebremst. Unter Trainer Stefan Leitl war er abgesehen davon im Zentrum der Hauptstädter gesetzt und ein Lichtblick trotz des abermals verpassten Aufstiegs.