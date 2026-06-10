Die Klubs wissen Bescheid: Kennet Eichhorn soll sich entschieden haben - Spektakulärer Transfer steht unmittelbar bevor

Das umworbene Supertalent habe grünes Licht für einen Transfer in die Farbenstadt in diesem Sommer gegeben, alle anderen Interessenten seien von Eichhorns Entschluss unterrichtet worden, heißt es.

Eichhorn steht zwar bei der Hertha nach einer Verlängerung im vergangenen Sommer noch bis 2029 unter Vertrag, kann den Hauptstadtklub allerdings wegen einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Über die genaue Höhe der festgeschriebenen Ablösesumme für den 16-Jährigen gibt es unterschiedliche Berichte. Gemäß Sky zahlt Bayer nun zwischen acht und neun Millionen Euro für die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers.

Mit der Zusage an Bayer ist ein wochenlanges Tauziehen um eines der größten deutschen Talente beendet. Gleich mehrere Spitzenvereine aus dem In- und Ausland sollen sich konkret um Eichhorn bemüht haben.

Die Reihen der Interessenten lichteten sich allerdings zuletzt. Der FC Bayern soll wegen üppiger Handgeld-Forderungen der Eichhorn-Seite ausgestiegen sein, während der FC Liverpool aus dem Rennen war, weil der Teenager lieber in Deutschland bleiben wollte. So hieß es in den vergangenen Tagen im kicker, es sei einzig noch ein Duell zwischen Leverkusen und RB Leipzig. Die Ruhrnachrichten schrieben derweil, auch Vizemeister Borussia Dortmund mische noch mit.