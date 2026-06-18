Wie die Abendzeitung (AZ) berichtet, kassiert auch der 1. FC Nürnberg kräftig ab. Demnach streiche der Club dank einer Weiterverkaufsklausel 12,5 Prozent der Ablösesumme ein. Da übereinstimmenden Medienberichten zufolge 55 Millionen Euro für Browns Dienste aus München an den Main fließen, erhält der FCN rund sieben Millionen Euro.
Millionenregen für einen Zweitligisten! Nicht nur Eintracht Frankfurt kassiert wohl bei Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern München ab
Nürnberg sicherte sich Klausel bei Brown-Wechsel zu Eintracht Frankfurt
Der Linksverteidiger war 2016 von Jahn Regensburg in den Nürnberger Nachwuchs gewechselt und durchlief sämtliche U-Stationen, ehe er im Sommer 2022 bei den Profis landete. Die Eintracht schlug anderthalb Jahre später für kolportierte 5,5 Millionen Euro zu und verlieh Brown für die restliche Saison zurück.
In Frankfurt mauserte sich Brown schließlich zu einer festen Größe und avancierte zum deutschen Nationalspieler. Bei der WM ist der 23-Jährige unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar Stammkraft, weil er sich im internen Duell gegen Daniel Raum durchsetzte.
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Vollzug von Brown-Transfer noch während der WM?
Dem Vollzug für den Wechsel zum FC Bayern München steht dem Vernehmen nach nur noch die genaue Zusammensetzung der Summe im Wege. Die Eintracht soll ein Modell von 50 Millionen Euro als Festbetrag plus fünf Millionen Euro an Zusatzleistungen präferieren, Bayerns Sportvorstand Max Eberl hätte lieber eine geringere Sockelablöse.
Um den Transfer schnell unter Dach und Fach zu bringen, soll Brown den obligatorischen Medizincheck direkt vor Ort im WM-Quartier in den USA absolvieren.