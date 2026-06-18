Millionenregen für einen Zweitligisten! Nicht nur Eintracht Frankfurt kassiert wohl bei Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern München ab

Der Linksverteidiger war 2016 von Jahn Regensburg in den Nürnberger Nachwuchs gewechselt und durchlief sämtliche U-Stationen, ehe er im Sommer 2022 bei den Profis landete. Die Eintracht schlug anderthalb Jahre später für kolportierte 5,5 Millionen Euro zu und verlieh Brown für die restliche Saison zurück.

In Frankfurt mauserte sich Brown schließlich zu einer festen Größe und avancierte zum deutschen Nationalspieler. Bei der WM ist der 23-Jährige unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar Stammkraft, weil er sich im internen Duell gegen Daniel Raum durchsetzte.