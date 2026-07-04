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Dynamo Dresden v SpVgg Unterhaching - 3. LigaGetty Images Sport
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Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV?

Dynamo Dresden
Deutschland 2 Bundesliga

Am heutigen Samstag bestreitet Dynamo Dresden das nächste Testspiel der Vorbereitung. Gegen den LSV Spree wollen die Sachsen den nächsten Schritt machen. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Nur einen Tag nach dem Testspiel gegen den FSV Budissa Bautzen setzt Dynamo Dresden die Sommervorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga fort. Diesmal trifft die Mannschaft auf den LSV Spree. Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr auf dem Sportplatz am Hammer.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Testspiel der SGD live verfolgen könnt.

Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV?


Wie schon beim Testspiel in Bautzen wird auch die Partie von Dynamo Dresden gegen den LSV Spree weder im Free-TV noch im Livestream übertragen. Das Spiel ist in erster Linie für die Zuschauer vor Ort gedacht, die Eintrittskarten erwerben können.

Möglich ist allerdings, dass auf dem vereinseigenen Kanal DynamoTV über die Begegnung berichtet wird. Zudem könnten die Höhepunkte im Anschluss auf dem YouTube-Kanal des Vereins veröffentlicht werden.

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Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos


Begegnung

LSV Spree vs. Dynamo Dresden

Wettbewerb

Testspiel

Datum

4. Juli 2026

Uhrzeit

13.30 Uhr

Ort

Sportplatz am Hammer, Neustadt/Spree

Livestream

womöglich bei DynamoTV


Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD

Datum / Uhrzeit

Ereignis

Gegner / Ereignis

Do., 25.06.26, 15:00

Trainingsauftakt

Weinböhla

Fr., 03.07.26, 18:30

Testspiel

FSV Budissa Bautzen

Sa., 04.07.26, 13:30

Testspiel

LSV Neustadt/Spree

Sa., 11.07.26, 15:30

Testspiel

KSV Hessen Kassel

16. – 23.07.26

Trainingslager

Windischgarsten (AUT)

Sa., 18.07.26, 16:00

Testspiel

Grazer AK 1902

Sa., 25.07.26, 13:00

Testspiel

FC Energie Cottbus (Geisterspiel)

Sa., 01.08.26, 14:00

Saisoneröffnung

1. FC Union Berlin

07. – 09.08.26

Saisonstart

2. Bundesliga

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