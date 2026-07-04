Nur einen Tag nach dem Testspiel gegen den FSV Budissa Bautzen setzt Dynamo Dresden die Sommervorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga fort. Diesmal trifft die Mannschaft auf den LSV Spree. Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr auf dem Sportplatz am Hammer.

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Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV?





Wie schon beim Testspiel in Bautzen wird auch die Partie von Dynamo Dresden gegen den LSV Spree weder im Free-TV noch im Livestream übertragen. Das Spiel ist in erster Linie für die Zuschauer vor Ort gedacht, die Eintrittskarten erwerben können.

Möglich ist allerdings, dass auf dem vereinseigenen Kanal DynamoTV über die Begegnung berichtet wird. Zudem könnten die Höhepunkte im Anschluss auf dem YouTube-Kanal des Vereins veröffentlicht werden.

Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos





Begegnung LSV Spree vs. Dynamo Dresden Wettbewerb Testspiel Datum 4. Juli 2026 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Sportplatz am Hammer, Neustadt/Spree Livestream womöglich bei DynamoTV





Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD