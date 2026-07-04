Nur einen Tag nach dem Testspiel gegen den FSV Budissa Bautzen setzt Dynamo Dresden die Sommervorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga fort. Diesmal trifft die Mannschaft auf den LSV Spree. Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr auf dem Sportplatz am Hammer.
Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Testspiel der SGD live verfolgen könnt.
Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV?
Wie schon beim Testspiel in Bautzen wird auch die Partie von Dynamo Dresden gegen den LSV Spree weder im Free-TV noch im Livestream übertragen. Das Spiel ist in erster Linie für die Zuschauer vor Ort gedacht, die Eintrittskarten erwerben können.
Möglich ist allerdings, dass auf dem vereinseigenen Kanal DynamoTV über die Begegnung berichtet wird. Zudem könnten die Höhepunkte im Anschluss auf dem YouTube-Kanal des Vereins veröffentlicht werden.
Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos
Begegnung
LSV Spree vs. Dynamo Dresden
Wettbewerb
Testspiel
Datum
4. Juli 2026
Uhrzeit
13.30 Uhr
Ort
Sportplatz am Hammer, Neustadt/Spree
Livestream
womöglich bei DynamoTV
Dynamo Dresden vs. LSV Spree heute live: Wo läuft fas SGD Testspiel im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD
Datum / Uhrzeit
Ereignis
Gegner / Ereignis
Do., 25.06.26, 15:00
Trainingsauftakt
Weinböhla
Fr., 03.07.26, 18:30
Testspiel
FSV Budissa Bautzen
Sa., 04.07.26, 13:30
Testspiel
LSV Neustadt/Spree
Sa., 11.07.26, 15:30
Testspiel
KSV Hessen Kassel
16. – 23.07.26
Trainingslager
Windischgarsten (AUT)
Sa., 18.07.26, 16:00
Testspiel
Grazer AK 1902
Sa., 25.07.26, 13:00
Testspiel
FC Energie Cottbus (Geisterspiel)
Sa., 01.08.26, 14:00
Saisoneröffnung
1. FC Union Berlin
07. – 09.08.26
Saisonstart
2. Bundesliga