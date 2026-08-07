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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
2Bayern München crestBayern München00000000
3Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt00000000
41. FC Köln crest1. FC Köln00000000
5Freiburg crestFreiburg00000000
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