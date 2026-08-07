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Bundesliga
Bundesliga Übersicht
Bundesliga, Spielplan und Ergebnisse
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Donnerstag, 20. August
Freitag, 21. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayern München
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Eintracht Frankfurt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|1. FC Köln
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Freiburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0