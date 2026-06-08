Obwohl sein Berater die Gerüchte dementierte: Große Überraschung um Jürgen Klopp?

Wie der belgische Transferinsider Sacha Tavolieri von Sky berichtet, sei der derzeit noch bei Red Bull angestellte "Head of Global Soccer" von einem Engagement in Saudi-Arabien nicht abgeneigt und habe sogar mit Al-Ittihad über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen.

Dabei hatte Klopps Berater Marc Kosicke vor rund einer Woche noch auf die Gerüchte über ein Wechsel zu dem Saudi-Klub mit einem klaren Dementi reagiert. "Das ist ausgeschlossen", erklärte er. Laut Tavolieri wurden die Gespräche am Sonntag aber wieder aufgenommen.

Demnach wolle Al-Ittihad den 58-Jährigen als Technischen Direktor installieren. In Folge dessen würde sich Klopp vorrangig um die Transferbewegungen des Wüstenvereins kümmern. Klopp habe jedoch die Bedingung gestellt, seinen Job bei Red Bull erst nach Saisonstart respektive mit der Schließung des Transferfensters aufzugeben.

Anders als in den meisten europäischen Ländern öffnet das Transferfenster in Saudi-Arabien allerdings einige Wochen später und hat dementsprechend auch länger geöffnet. Während beispielsweise in der Bundesliga vom 30. Juni bis 1. September offiziell transferiert werden darf, geht es im Nahen Osten erst am 22. Juli los.