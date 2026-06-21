Die große Bühne blieb Michael Olise trotz seiner Zaubershow verwehrt. Im Rampenlicht zum WM-Auftakt stand Rekordmann Kylian Mbappe. Das kam dem medienscheuen Bayern-Star sicher gelegen. Doch mit seinen Gala-Leistungen in Serie kann sich Olise nicht mehr lange im Schatten der Superstars verstecken, muss er auch nicht: Nicht wenige halten ihn bereits jetzt für den Schlüsselspieler im Milliardenensemble der Franzosen. Gleichzeitig halten sich Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid.
Wechsel zu Real Madrid? Angeblich klares Zeichen von Michael Olise an den FC Bayern München
Real Madrid gab Statement zu Michael Olise ab - auch der FC Bayern informiert
Nach Informationen von Sky hat die Spielerseite dem FC Bayern München jedoch deutlich vermittelt, dass bislang keine Gespräche oder Verhandlungen mit den Königlichen über einen potenziellen Wechsel stattgefunden haben. Das deckt sich auch mit dem unlängst erschienen Statement von Real, in dem jeglicher Kontakt zu Olise dementiert wurde. Auch ein Angebot wurde dem Vernehmen nach nicht abgegeben, nachdem es Spekulationen bezüglich eine über 200 Millionen Euro schwere Offerte gegeben hatte.
Olise, der in München noch einen Vertrag bis 2029 datiert ist und Gerüchten zufolge zu deutlich besseren Bezügen vorzeitig verlängert werden könnte, ist derweil in aller Munde in Frankreich. "Wir hatten Michel Platini, wir hatten Zinedine Zidane, und ich glaube fest daran, dass wir jetzt Michael Olise haben. Ich denke, er ist ein zukünftiger Ballon-d'Or-Gewinner", schwärmte 1998er Weltmeister Patrick Vieira beim englischen TV-Sender ITV: "Er bringt alle Voraussetzungen mit, um auf der ganz großen Bühne zu glänzen." Das tat der 24-Jährige bereits beim 3:1 (0:0) zum Auftakt gegen den Senegal, nach einer Halbzeit Anlaufzeit war er gleich bei seinem WM-Debüt der Gamechanger.
- Getty Images Sport
Frankreich: Michael Olise sieht seine größten Stärken auf der Zehn
Die L'Équipe widmete Olise am Sonntag die Titelseite, mit der traditionsreichen Sporttageszeitung sprach er für seine Verhältnisse ausführlich über seine "Kunst", seine Entwicklung und seine Rolle im französischen Spiel. Die "10", die er nach der Pause gegen Senegal gab, biete ihm "mehr Freiheit", sagte Olise, die Position fühle sich für ihn "am natürlichsten" an.
Olises Wechsel von der rechten Außenbahn in die Zentrale bezeichnete Trainer Didier Deschamps im Nachgang als "Schlüssel" zum Sieg. Zu beiden Toren von Mbappe, der damit Olivier Giroud als französischer Rekordtorjäger ablöste, lieferte er die Vorlage. "Er hat immer diesen Drang, nach vorne zu spielen und seine Mitspieler anzuspielen", lobte Mbappe: "Ich wusste, dass er mich jedes Mal sehen würde, wenn ich mich freilaufen würde."
Die Öffentlichkeit und die Fans in Frankreich sahen Olise dagegen wegen seiner zurückhaltenden Art lange skeptisch. "Michael ist introvertiert. Er ist wortkarg. Aber seine Füße sprechen für ihn. Nehmt ihn so, wie er ist. Er wird sich nie ändern", sagte Mbappe mit Nachdruck. Mittlerweile könne man sich mit dem in London aufgewachsenen Straßenfußballer aber gut auf Französisch unterhalten. "Ihr, die Medien, werdet nie wissen, ob sich sein Französisch verbessert, weil er wohl nicht viel mit euch redet", scherzte der Kapitän.
Thierry Henry: Spielweise von Michael Olise "ein wahrgewordener Traum"
Olise, ergänzte Mbappe, möge das "nicht, so ist er eben". Diese Zurückhaltung werden ihm wohl alle Franzosen verzeihen, wenn er auf dem Rasen weiter so brilliert - etwa am Montag (23.00 Uhr MESZ) gegen den Irak. "Mr. Nonchalant" sei "einer der besten Spieler der Welt, aber die Aufmerksamkeit der Medien ist nicht sein Ding. Was ihm wichtig ist, ist der Platz, dort möchte er sein Leben verbringen", erklärte Deschamps: "Je öfter er den Ball bekommt, desto besser ist er."
Die Spielweise von Olise sei "ein wahrgewordener Traum", schwärmte Stürmer-Ikone Thierry Henry, Olises Trainer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris: "Er spielt das Spiel nicht einfach nur, er denkt das Spiel." Und das eben am liebsten ohne das große Rampenlicht.