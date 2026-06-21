Wechsel zu Real Madrid? Angeblich klares Zeichen von Michael Olise an den FC Bayern München

Die L'Équipe widmete Olise am Sonntag die Titelseite, mit der traditionsreichen Sporttageszeitung sprach er für seine Verhältnisse ausführlich über seine "Kunst", seine Entwicklung und seine Rolle im französischen Spiel. Die "10", die er nach der Pause gegen Senegal gab, biete ihm "mehr Freiheit", sagte Olise, die Position fühle sich für ihn "am natürlichsten" an.

Olises Wechsel von der rechten Außenbahn in die Zentrale bezeichnete Trainer Didier Deschamps im Nachgang als "Schlüssel" zum Sieg. Zu beiden Toren von Mbappe, der damit Olivier Giroud als französischer Rekordtorjäger ablöste, lieferte er die Vorlage. "Er hat immer diesen Drang, nach vorne zu spielen und seine Mitspieler anzuspielen", lobte Mbappe: "Ich wusste, dass er mich jedes Mal sehen würde, wenn ich mich freilaufen würde."

Die Öffentlichkeit und die Fans in Frankreich sahen Olise dagegen wegen seiner zurückhaltenden Art lange skeptisch. "Michael ist introvertiert. Er ist wortkarg. Aber seine Füße sprechen für ihn. Nehmt ihn so, wie er ist. Er wird sich nie ändern", sagte Mbappe mit Nachdruck. Mittlerweile könne man sich mit dem in London aufgewachsenen Straßenfußballer aber gut auf Französisch unterhalten. "Ihr, die Medien, werdet nie wissen, ob sich sein Französisch verbessert, weil er wohl nicht viel mit euch redet", scherzte der Kapitän.