Englands Stürmerlegende Gary Lineker hat in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe nicht nur über das Niveau der deutschen Nationalmannschaft gelästert, sondern zugleich auch Bayern Münchens Flügelstürmer Michael Olise gelobt.
England-Legende schwärmt von Bayern Münchens Michael Olise: "Schon als er noch bei Palace war, ist mir aufgefallen, dass er besonders ist"
Lineker erklärte, der Aufstieg des Angreifers habe sich bereits zu dessen Zeit vor dem Wechsel an die Isar bei Crystal Palace abgezeichnet.
"Schon als er noch bei Palace war, ist mir aufgefallen, dass er besonders ist", behauptete Lineker. Er schränkte aber auch ein: "Ich muss aber auch festhalten, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, dass er so besonders ist."
Olise spielte in der Jugend für mehrere englische Spitzenklubs, eher über den FC Reading 2021 für rund neun Millionen Euro zu Crystal Palace wechselte. Dort blieb er drei Jahre lang, entwickelte sich prächtig und heuerte schließlich für 53 Millionen Euro bei den Bayern an. Die Roten nutzten damals eine Ausstiegsklausel im Vertrag des heute 24-Jährigen.
Einer, der das Potenzial Olises noch höher einschätzte, war laut Linekers Angaben Palace-Boss Steve Parish. "Ich bin gut mit dem Palace-Besitzer befreundet", verriet Lineker. "Als er ihn verkaufte, hat er mir angekündigt, dass er zu einem globalen Superstar wird. Und ich glaube, da lag er richtig."
- AFP
Real-Gerüchte um Michael Olise
Olise hat zwei herausragende Spielzeiten im Dress des FC Bayern hinter sich. Er gewann nicht nur vier große Titel, sondern lieferte auch starke Statistiken: In 107 Partien für die Münchner sammelte er 96 Scorerpunkte (42 Tore, 54 Assists). Angeblich will Real Madrid Olise in diesem Sommer für eine horrende Summe verpflichten, während die Bosse des deutschen Meisters ihn mehrfach für unverkäuflich erklärten. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2029.
Angesichts seiner Vorstellungen ist Olise (20 Länderspiele, sieben Treffer) auch im französischen Starensemble unter Didier Deschamps mittlerweile gesetzt. In der Equipe tricolore darf er mittlerweile auch im Offensivzentrum ran, seiner selbsterklärten Wunschposition.
Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko könnte es für Olise demnächst zum Aufeinandertreffen mit einigen Klubkameraden vom FC Bayern kommen. Sollten die Franzosen ihr Sechzehntelfinale am Dienstag gegen Schweden siegreich bestreiten und die Deutschen am Abend zuvor Paraguay ausschalten, träfen die beiden Teams im Achtelfinale aufeinander.
In einem solchen Duell steht der Sieger für Gary Lineker bereits fest: "Ich glaube - ich könnte mich irren -, das ist eines der schwächsten Deutschland-Teams, das ich je gesehen habe. Frankreich sollte problemlos ins Viertelfinale kommen."
Denn das DFB-Team lebe nur noch "von seiner Vergangenheit". Sein Tipp an die Franzosen: "Denkt einfach daran, dass sie bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht mal aus der Gruppenphase herausgekommen sind. Also denke ich, ihr könnt alle beruhigt schlafen (lacht)."
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro