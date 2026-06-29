England-Legende schwärmt von Bayern Münchens Michael Olise: "Schon als er noch bei Palace war, ist mir aufgefallen, dass er besonders ist"

Lineker erklärte, der Aufstieg des Angreifers habe sich bereits zu dessen Zeit vor dem Wechsel an die Isar bei Crystal Palace abgezeichnet.

"Schon als er noch bei Palace war, ist mir aufgefallen, dass er besonders ist", behauptete Lineker. Er schränkte aber auch ein: "Ich muss aber auch festhalten, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, dass er so besonders ist."

Olise spielte in der Jugend für mehrere englische Spitzenklubs, eher über den FC Reading 2021 für rund neun Millionen Euro zu Crystal Palace wechselte. Dort blieb er drei Jahre lang, entwickelte sich prächtig und heuerte schließlich für 53 Millionen Euro bei den Bayern an. Die Roten nutzten damals eine Ausstiegsklausel im Vertrag des heute 24-Jährigen.

Einer, der das Potenzial Olises noch höher einschätzte, war laut Linekers Angaben Palace-Boss Steve Parish. "Ich bin gut mit dem Palace-Besitzer befreundet", verriet Lineker. "Als er ihn verkaufte, hat er mir angekündigt, dass er zu einem globalen Superstar wird. Und ich glaube, da lag er richtig."