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Jochen Tittmar

Nach Millionenwechsel zu Real Madrid! RB Leipzig gibt Yan Diomande doch nicht ganz her

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Y. Diomande

Real Madrid hat sich Yan Diomande geschnappt, doch der verlässt Leipzig nicht gänzlich.

Yan Diomande wechselt für bis zu 140 Millionen Euro von RB Leipzig zu Real Madrid, bleibt Red Bull aber als Markenathlet erhalten. Diomande bleibt somit trotz seines Abschieds aus Sachsen der Marke Red Bull eng verbunden. Das teilte der Bundesligist im Rahmen der Verpflichtung offiziell mit: "Auch nach seinem Weggang von RB Leipzig wird Yan Red Bull als Athlet verbunden bleiben."

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Nach Informationen der Bildbesitzt die vereinbarte Partnerschaft, die direkt im Zuge der Ablöseverhandlungen ausgehandelt wurde, eine Laufzeit von drei Jahren. Damit verliert RB Leipzig zwar die sportliche Qualitäten des Angreifers auf dem Rasen, der Mutterkonzern sichert sich jedoch weiterhin die globalen Vermarktungsrechte an einem der gefragtesten Nachwuchsspieler Europas.

Diomande reiht sich damit in eine Riege prominenter Sportler ein, zu der unter anderem Neymar, Nico Williams, Alphonso Davies, der ehemalige Leipziger Xavi Simons und der brasilianische Angreifer Endrick gehören.

YAN DIOMANDE RB LEIPZIG ARTHUR CHAVES AUGSBURGGetty Images

Wie viel Geld erhält Leipzig für Yan Diomande?

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der 19-jährige Ivorer bei Real Madrid einen Langzeitvertrag über sieben Jahre bis zum Sommer 2033 unterzeichnet. Zuvor war Diomande erst am Mittwoch nach einem auskurierten Infekt im Leipziger Trainingslager im österreichischen Saalfelden eingetroffen, um nur einen Tag später den Flug nach Spanien anzutreten und dort den Medizincheck erfolgreich zu absolvieren.

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Mit dem Wechsel spült das Offensivtalent enorme Geldsummen in die Kassen des sächsischen Bundesligisten. Die fixe Sockelablöse liegt bei 125 Millionen Euro. Durch spätere, leistungsbezogene Bonuszahlungen kann die Gesamtsumme angeblich auf bis zu 140 Millionen Euro ansteigen. Damit avanciert Diomande zum teuersten Abgang in der Vereinsgeschichte von RB Leipzig.

Im historischen Vergleich der Bundesliga liegt die reine Sockelablöse gleichauf mit dem Transfer von Florian Wirtz, der 2025 für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt war. In der Geschichte des deutschen Oberhauses generierten lediglich die Verkäufe von Jude Bellingham (2023 für 127 Millionen Euro vom BVB zu Real Madrid) und Ousmane Dembele (2017 für 148 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona) noch höhere Einnahmen.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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