Jetzt mischt auch Harry Kane mit: FC Bayern München geht bei Wunschspieler offenbar in die Vollen

Denn die Magpies wollen dem Bericht zufolge 86 Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen - was für den FC Bayern deutlich zu viel ist. In München gilt Gordon als Top-Kandidat für den linken Flügel von Luis Diaz, den der FCB doppelt mit Qualität besetzen will. Die Athletic hatte unlängst berichtet, dass Gordon aber nur die beste Alternative sei. Als Transferziel Nummer eins gelte Yan Diomande von RB Leipzig, dessen Verpflichtung wohl jedoch zu kostspielig wäre.

Da Newcastle in der aktuellen Saison als 14. der Premier League das internationale Geschäft verpassen wird, fehlt dem Klub im Vergleich zu den Münchnern ein schlagkräftiges Argument, um Gordon, der noch bis 2030 Vertrag hat, den Wechsel auszureden. Aufgrund der Financial-Fairplay-Vorgaben könnte United nach den hohen Ausgaben der Vorjahre zudem gezwungen sein, mindestens einen Starspieler für viel Geld abzugeben, um die FFP-Anforderungen zu erfüllen.