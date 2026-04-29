Harry Kane vom FC Bayern München soll versucht haben, Anthony Gordon, seinen Mitspieler in der englischen Nationalmannschaft, von einem Wechsel zum FCB in einem persönlichen Gespräch zu überzeugen. Das berichtet die Sport Bild.
Jetzt mischt auch Harry Kane mit: FC Bayern München geht bei Wunschspieler offenbar in die Vollen
Kann Bayern die Ablöseforderung von Newcastle drücken?
Die Bayern-Verantwortlichen ziehen demnach alle Register, um den Flügelspieler von Newcastle United für sich zu gewinnen. Dem Bericht zufolge fanden in der vergangenen Woche bereits Gespräche zwischen den FCB-Bossen und Gordons Berater Gordon Stipic-Wipfler in München statt. Dabei sei es schon um konkrete Zahlen gegangen.
Die Strategie der Münchner sehe so aus, dass sie zunächst Gordon von einem Transfer nach München überzeugen wollten, sodass sie danach - mit der Spieler-Entscheidung im Rücken - daran gehen könnten, die Ablöseforderung Newcastles zu drücken.
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Ist Gordon nur die beste Alternative zu Diomande?
Denn die Magpies wollen dem Bericht zufolge 86 Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen - was für den FC Bayern deutlich zu viel ist. In München gilt Gordon als Top-Kandidat für den linken Flügel von Luis Diaz, den der FCB doppelt mit Qualität besetzen will. Die Athletic hatte unlängst berichtet, dass Gordon aber nur die beste Alternative sei. Als Transferziel Nummer eins gelte Yan Diomande von RB Leipzig, dessen Verpflichtung wohl jedoch zu kostspielig wäre.
Da Newcastle in der aktuellen Saison als 14. der Premier League das internationale Geschäft verpassen wird, fehlt dem Klub im Vergleich zu den Münchnern ein schlagkräftiges Argument, um Gordon, der noch bis 2030 Vertrag hat, den Wechsel auszureden. Aufgrund der Financial-Fairplay-Vorgaben könnte United nach den hohen Ausgaben der Vorjahre zudem gezwungen sein, mindestens einen Starspieler für viel Geld abzugeben, um die FFP-Anforderungen zu erfüllen.