Zwölf Millionen Euro! FC Bayern schlug im Winter wohl ein Angebot für einen Mittelfeldspieler aus

Zuletzt hatte Skybereits von einem Interesse der AS Roma an Aseko berichtet. Daneben hätten auch beiden Premier-League-Klubs Aston Villa und Brighton & Hove Albion sowie Bundesligist Eintracht Frankfurt den 20-Jährigen genauestens ins Auge gefasst.

Aseko ist in dieser Saison von den Bayern nach Hannover ausgeliehen. Die Niedersachsen zogen ihre Kaufoption über eine Million Euro, allerdings machten die Münchener von einer Rückkaufklausel Gebrauch und holen ihn so für zwei Millionen Euro im Sommer zurück an die Isar. Aseko hatte sich dort in dieser Spielzeit nach etwas Anlaufzeit prächtig entwickelt.

Nach dem ablösefreien Abgang Leon Goretzkas planen die Bayern offenbar, die vakante Stelle im zentralen Mittelfeld nicht extern sondern stattdessen mit Aseko zu besetzen. Der Mittelfeldspieler war 2022 von Hertha BSC in Bayerns Nachwuchs gewechselt. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis zum 30. Juni 2028 gültig.