Francesco Schirru

Italien- und Europafußballkorrespondent

📝 Bio: Geboren 1988 in Cagliari, entdeckte ich schon früh, dass Schreiben, Geschichten erzählen und neue Geschichten zu entdecken, mich am meisten interessiert.

Seit 2009 bei GOAL habe ich es immer geliebt, mein Interesse am Fußball mit Kino und Literatur zu verbinden und beides zu nutzen, um Geschichten über den Ball zu erzählen. In den letzten Jahren habe ich mich besonders dafür interessiert, worauf das Publikum fokussiert ist und was es wissen möchte. Ich habe immer geglaubt – und tue es weiterhin – dass Fußball die Welt erklärt: wie politisch er sein kann, wie wichtig er für die Menschen ist und wie oft er eng mit allen Lebensbereichen verknüpft ist.

Schule, Universität und vor allem das Reisen rund um die Welt haben mir ermöglicht, Menschen kennenzulernen, für die Sport essenziell war, um Herausforderungen zu meistern: Ihre Geschichten sind ein Grund, warum es so interessant ist, die Geschichten rund um den Fußball zu erkunden.

🧠 Fachgebiete:

Statistik

Tiefgehende Analysen

Nationalmannschaften

Cagliari

✍🏻 Lieblingsartikel: