Francesco Schirru und Andreas Königl

EA Sports FC 24: Die besten jungen Verteidiger im Karrieremodus mit dem größten Gesamtpotenzial und Entwicklungspotenzial

Welche jungen Verteidiger (Außenverteidiger und Innenverteidiger) haben das größte Potenzial im Karrieremodus von EA Sports FC 24?

Der Karrieremodus von EA Sports FC 24 ist einer der beliebtesten Modi überhaupt. Um in der Karriere voranzukommen, müssen man ein Team aufbauen, das glänzen kann, ohne ein Vermögen auszugeben.

Und wie? Indem man sich auf junge Talente mit großem Potenzial konzentriert. Welche Verteidiger stechen dabei heraus?

GOAL hat Euch die besten jungen Defensivtalente für den Karrieremodus - aufgeteilt nach höchstem Potenzial und höchstem Entwicklungspotenzial - zusammen gestellt. (OA = aktueller Gesamtwert, OP = potenzieller Gesamtwert)

  • DIE BESTEN JUNGEN VERTEIDIGER MIT DEM GRÖSSTEN GESAMTPOTENZIAL

    NameAlterKlubPOSOAOP
    Balde19BarcelonaLV8189
    Antonio Silva19BenficaZIV7888
    Gvardiol21Man CityZIV8288
    Hato17AjaxLV6887
    Arnau Martinez20GironaRV8087
    Nuno Mendes21PSGLV8287
    Lewis18Man CityRV7386
    Scalvini19AtalantaZIV7586
    Udogie20TottenhamLV7786
    Inacio21SportingLV7986
    Hincapié21BayerZIV7986
    Dorgu18LecceLV6485
    Spileers18BrüggeZIV6985
    Diomande19SportingZIV7585
    Fresneda18SportingRV7285
    Meijer20BrüggeRV7385
    Lukeba20LeipzigZIV7785
    Kerkez19BournemouthLV7585
    Malo Gusto20ChelseaRV7685
    King19RangersZIV6685
    Thiaw21MilanZIV7785
    Silla20StraßburgZIV7084
  • DIE BESTEN JUNGEN VERTEIDIGER MIT DEM GRÖSSTEN ENTWICKLUNGSPOTENZIAL

    NameAlterKlubPOSOAOPOP
    Cobb17AtlantaZIV5184+23
    Momamay16BayerZIV6073+23
    Haug16SarpsborgZIV5278+23
    Schlicke16Greuther FürthZIV5475+23
    Feeney17Aston VillaZIV5773+23
    Phillips17TottenhamZIV6082+22
    Orlikowski16ZagrebRV5374+21
    Monteiro17LeedsZIV5374+21
    Amey17BolognaZIV6182+21
    Norbye17TromsöZIV5475+21
    Buchmann17BayernZIV6081+21
    Chiarodia17GladbachZIV5374+21
    Curtis16St. Patrick'sRV6384+21
    Zehnter17OdenseLV6081+21
    Batty17BlackburnLV5272+20
    Aning18Dortmund IILV6282+20
    Irimia18D. BukarestRV5777+20
    Agnarsson16ViborgLV5574+19
    Sabbe17BrüggeRV6483+19
    Kelly-Heald17ArminiaRV5473+19
    Loftesnes17SandefjordRV5877+19

  • DIE BESTEN JUNGEN SPIELER IM KARRIEREMODUS

