EA Sports FC 24: Die besten jungen Verteidiger im Karrieremodus mit dem größten Gesamtpotenzial und Entwicklungspotenzial

Der Karrieremodus von EA Sports FC 24 ist einer der beliebtesten Modi überhaupt. Um in der Karriere voranzukommen, müssen man ein Team aufbauen, das glänzen kann, ohne ein Vermögen auszugeben.

Und wie? Indem man sich auf junge Talente mit großem Potenzial konzentriert. Welche Verteidiger stechen dabei heraus?

GOAL hat Euch die besten jungen Defensivtalente für den Karrieremodus - aufgeteilt nach höchstem Potenzial und höchstem Entwicklungspotenzial - zusammen gestellt. (OA = aktueller Gesamtwert, OP = potenzieller Gesamtwert)