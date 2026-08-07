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UEFA Nations League A

UEFA Nations League A Übersicht

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UEFA Nations League A, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 23. September
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Niederlande
NED
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Deutschland
GER
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Serbien
SER
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Griechenland
GRI
Portugal badge
Portugal
POR
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Wales
WAL
Norwegen badge
Norwegen
NOR
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Dänemark
DEN
Donnerstag, 24. September
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Italien
ITA
Belgien badge
Belgien
BEL
Türkei badge
Türkei
TUR
Frankreich badge
Frankreich
FRA
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Athletic Club crestAthletic Club00000000
2Atlético Madrid crestAtlético Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Alavés crestAlavés00000000
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