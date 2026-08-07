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UEFA Nations League A
UEFA Nations League A Übersicht
UEFA Nations League A, Spielplan und Ergebnisse
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Mittwoch, 23. September
Donnerstag, 24. September
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Athletic Club
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atlético Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alavés
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0