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Afrika Nations Cup

Afrika Nations Cup Übersicht

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Afrika Nations Cup, Spielplan und Ergebnisse

Dienstag, 13. Januar
Senegal badge
Senegal
SEN
1
Ägypten badge
Ägypten
ÄGY
0
END
Nigeria badge
Nigeria
NGA
0
Marokko badge
Marokko
MAR
0
END
elf 2 - 4
Freitag, 16. Januar
Ägypten badge
Ägypten
ÄGY
0
Nigeria badge
Nigeria
NGA
0
END
elf 2 - 4
Samstag, 17. Januar
Senegal badge
Senegal
SEN
0
Marokko badge
Marokko
MAR
3
END
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Arsenal crestArsenal88002341924
S
S
S
S
S
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
S
S
S
N
S
3Liverpool crestLiverpool86022081218
S
S
S
N
S
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
S
S
S
N
S
5Barcelona crestBarcelona85122214816
S
S
S
N
U
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