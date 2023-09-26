EA Sports FC 24: Die besten jungen Stürmer im Karrieremodus mit dem größten Gesamtpotenzial und Entwicklungspotenzial

FIFA 24 gibt es nicht (mehr), aber EA Sports hat den Karrieremodus für seinen neues Spiel, nämlich EA Sports FC 24, beibehalten. Zusammen mit Ultimate Team (nicht mehr FUT, da sich die FIFA und damit das F verabschiedet haben) wird es wieder der Karrieremodus sein, der Millionen von Spielern weltweit anzieht.

Um ein kostengünstiges Team aufzubauen, das mit den Großen des Spiels mithalten und es an die Spitze schaffen kann, muss man sich auf die jungen Spieler konzentrieren, die im Laufe des Spiels ihre Gesamtbewertung steigern können.

Welches sind die besten jungen Stürmer für den Karrieremodus von FC 24? (OA = aktueller Gesamtwert, OP = potenzieller Gesamtwert)