EA Sports FC 24: Die besten jungen Stürmer im Karrieremodus mit dem größten Gesamtpotenzial und Entwicklungspotenzial

Welche jungen Stürmer entwickeln sich im Karrieremodus am besten? Die Liste der Angreifer mit dem größten Potenzial.

FIFA 24 gibt es nicht (mehr), aber EA Sports hat den Karrieremodus für seinen neues Spiel, nämlich EA Sports FC 24, beibehalten. Zusammen mit Ultimate Team (nicht mehr FUT, da sich die FIFA und damit das F verabschiedet haben) wird es wieder der Karrieremodus sein, der Millionen von Spielern weltweit anzieht.

Um ein kostengünstiges Team aufzubauen, das mit den Großen des Spiels mithalten und es an die Spitze schaffen kann, muss man sich auf die jungen Spieler konzentrieren, die im Laufe des Spiels ihre Gesamtbewertung steigern können.

Welches sind die besten jungen Stürmer für den Karrieremodus von FC 24? (OA = aktueller Gesamtwert, OP = potenzieller Gesamtwert)

  • DIE BESTEN JUNGEN STÜRMER MIT DEM GRÖSSTEN GESAMTPOTENZIAL

    NameAlterKlubPOSOAOP
    Saka21ArsenalRF8690
    Højlund20Man UnitedST7689
    Garnacho19Man UnitedLF7588
    Wahi20LensST7888
    Ansu Fati20BarcelonaLF7888
    Moukoko18DortmundST7787
    Forbs19AjaxRF7086
    Angelo18StraßburgRF6986
    Nuamah19LyonRF7286
    Tel18BayernST7186
    Weiper18MainzST6686
    Bardghji17KopenhagenRF6886
    Bakayoko20PSVRF7586
    Zakharyan20Real SociedadLF7586
    Ferguson18BrightonST7486
    Balogun21MonacoST7986
    Ben Seghir18MonacoMS7285
    Veliz19TottenhamST7585
    Iassahaku19LeicesterLF6985
    Araujo21FamalicaoST7185
    Dongen18AjaxLF6585
    Soulé20FrosinoneRF7185
    Sesko20LeipzigST7585
    Madueke21ChelseaRF7785
    Hlozek20BayerST7785
    Washington18ChelseaST6784
    Van Duiven18PSVST6684
    Orban20GentST7584
    Minteh18FeyenoordRF6584
    Ribeiro18SportingST6884
    Doak17LiverpoolRF6284
    Barcola20PSGRF7684
    Romero18MilanRF6984
