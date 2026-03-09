EA Sports FC 26: So spielt Ihr gegen ein Team aus elf Zlatan Ibrahimovics, den Zlatan FC

Es gab eine Zeit, in der man in PES und FIFA nicht nur echte Teams spielen konnte – sondern auch Mannschaften, die der Fantasie entsprangen. Beispielsweise war es möglich, elfmal den gleichen Spieler aufs Feld zu schicken.

In EA FC 26 ist dies nun wieder möglich: mit dem Zlatan FC. Der Cover-Star der Ausgabe, die offiziell am 26. September erscheint, bekommt sein eigenes Team. Der Schwede wird gleichzeitig Torwart, Abwehrspieler, Mittelfeld-Lenker und Stürmer. Die Idee entstand durch eine Aussage von Ibrahimovic, der wie immer großspurig behauptete, alle Positionen spielen zu können. Gesagt, getan.

