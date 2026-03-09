Goal.com
Zlatan Ibrahimovic
Francesco Schirru

EA Sports FC 26: So spielt Ihr gegen ein Team aus elf Zlatan Ibrahimovics, den Zlatan FC

Unglaublich aber wahr: In EA FC 26 ist es möglich, gegen eine Mannschaft zu spielen, die nur aus Zlatan Ibrahimovics besteht.

Es gab eine Zeit, in der man in PES und FIFA nicht nur echte Teams spielen konnte – sondern auch Mannschaften, die der Fantasie entsprangen. Beispielsweise war es möglich, elfmal den gleichen Spieler aufs Feld zu schicken. 

In EA FC 26 ist dies nun wieder möglich: mit dem Zlatan FC. Der Cover-Star der Ausgabe, die offiziell am 26. September erscheint, bekommt sein eigenes Team. Der Schwede wird gleichzeitig Torwart, Abwehrspieler, Mittelfeld-Lenker und Stürmer. Die Idee entstand durch eine Aussage von Ibrahimovic, der wie immer großspurig behauptete, alle Positionen spielen zu können. Gesagt, getan.

  • SO SPIELT MAN MIT DEM ZLATAN FC

    Den Zlatan FC findet ihr in EA FC 26 im Modus "Kick-off". Dort findet Ihr das Team unter "Rest der Welt". Der Verein hat sogar ein eigenes Logo und Trikots erhalten. 

    "Zlatan ist nicht überrascht. Zlatan war schon immer bereit für diesen Moment", sprach Ibrahimovic in der dritten Person über sich selbst. "Für die Fans wird es einfach: In welcher Position auch immer sie Zlatan aufstellen, sie werden immer den Besten auf dem Platz haben."

  • "ER HATTE ES VERDIENT, DABEI ZU SEIN"

    James Salmon, Senior Director der EA SPORTS FC Franchise Activation, erklärte die Entscheidung: "EA Sports FC 26 vereint die legendärsten Vereine der Welt und Zlatan FC hatte es verdient, dabei zu sein." 

    Er führte aus: "Wir sind sicher, dass die Fans Spaß daran haben werden, die Kontrolle über eine Mannschaft zu übernehmen, in der der Kapitän, der Torwart und der Stürmer ... alle dieselbe Legende sind." Das Logo des Zlatan FC wird natürlich das Z sein.

