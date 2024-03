Aktuelle Playoff-Übersicht für die EM 2024: Die Halbfinalisten und Finalisten der Playoffs für die Europameisterschaft

Zwölf Teams kämpfen um drei Plätze. In den EM-Playoffs werden die letzten Teilnehmer an der Endrunde in Deutschland ermittelt.

Fast alle Mannschaften haben in der regulären Qualifikation ihr Ticket für die Europameisterschaft 2024 gebucht. Die letzten drei Mannschaften werden jedoch in den Playoffs im März ermittelt: Zwölf Teams dürfen sich noch Hoffnungen auf einen der drei freien Plätze machen. Die Ukraine, Israel, auch Luxemburg und Georgien: Sie alle wären erstmals bei einer EM mit dabei und können damit Historisches erreichen. Aber es gibt auch Playoff-Teams, die schon einmal mit dabei waren, darunter auch der Sensations-Europameister von 2004, Griechenland.