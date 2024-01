Playoffs zur EM 2024: Wer ist dabei und wann sind die Spiele? Teilnehmer, Modus, Termine

Einige Teams, die ihr EM-Ticket über die Qualifikation verpasst haben, dürfen dank der Playoffs trotzdem noch hoffen. Wer ist dabei?

Aus den zehn Qualifikationsgruppen zur EM 2024 erhalten der jeweils Erste und Zweite direkt ihr Ticket zur Endrunde. 20 Mannschaften haben sich so also für die EM qualifiziert, für die zudem Deutschland als Gastgeber ohnehin gesetzt ist.

21 von 24 Teilnehmern an der kommenden Europameisterschaft stehen nach der Qualifikation daher fest. Aber was ist mit den drei verbleibenden Startplätzen?

Diese werden in den Playoffs ausgespielt, die im März 2024 stattfinden. GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, welche Teams an den Playoffs teilnehmen und wie der Modus aussieht.