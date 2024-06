Galacticos 2.0! So könnte Real Madrid nächste Saison mit den neuen Stars Kylian Mbappé und Endrick auflaufen

Real Madrid verändert nach dem Gewinn des 15. Champion-League-Titels erneut sein Gesicht. Kommt auch noch Alphonso Davies?

Kylian Mbappés Wechsel zu Real Madrid ist der große Transfer des Sommers 2024. Der ablösefreie Transfer des Franzosen von PSG ist am Montag offiziell verkündet worden. Damit endet eine jahrelange Saga.

Carlo Ancelotti, der gerade seine fünfte Champions League als Trainer gewonnen hat, wird somit den Spieler zur Verfügung haben, der in den kommenden Jahren den Ballon d'Or gewinnen will. Neben Mbappé wird Real Madrid in der Saison 2024/2025 aber noch weitere neue Gesichter präsentieren.

In der Verteidigung könnte der Kanadier Alphonso Davies spielen, der zwischen einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern und einem Wechsel nach Spanien hin- und hergerissen ist, während der Angriff neben Mbappé auch noch durch Endrick verstärkt wird, der bereits von Real Madrid gekauft wurde, aber bis zu seiner Volljährigkeit (er wird im Juli 18 Jahre alt) bei Palmeiras bleibt.

GOAL geht nach, wie Real Madrid 2024/2025 mit Endrick und Mbappé und vielleicht Davies spielen könnte.