Dennis Klose

News writer

📝Bio:

Ich habe Journalismus studiert und wollte schon immer im Sportbereich arbeiten. Für mich gilt: Arbeiten soll Spaß machen – und wenn Fußball keine pure Freude ist, weiß ich auch nicht. Während meines Studiums habe ich für lokale Vereine berichtet, wollte aber nicht nur über den „Kreisliga-Ronaldo“, sondern auch über die echten Stars schreiben. Seit 2024 bin ich nun für SPOX und GOAL tätig.

⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir viele Antworten ein. Als Kind war mein Namensvetter Miroslav Klose mein großes Idol – egal, wo er spielte, ich verfolgte alles, was er tat. Heute würde ich allerdings nicht mehr nur ihn als DIE Antwort nennen. Ich selbst habe mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen, und diese Leidenschaft begleitet mich seitdem. Fußball verbindet Menschen, schafft ein Zuhause und fasziniert mich besonders durch die taktischen Aspekte auf dem Platz.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

SEO-Texte

Artikel

Liveticker

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Meine liebsten Fußball-Momente sind immer noch die, bei denen ich selbst am Sonntag in der Kreisliga auf dem Platz stehe – auch wenn das nach zwei Kreuzbandrissen nur noch eingeschränkt möglich ist. Natürlich bin ich deshalb kein Profi geworden – Ironie off. Ein besonderes, zugleich kurioses und intensives Erlebnis war das 7:1 der WM 2024 gegen Brasilien. Offenbar hatte ich vor dem Spiel ein kleines Nickerchen gebraucht und als ich in der Halbzeit beim Stand von 5:0 aufwachte, musste ich erst realisieren, was gerade passiert war. Wie mir das passieren konnte, weiß ich bis heute nicht – ein Moment zwischen Traum und Realität.