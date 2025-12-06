VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?

Am heutigen Samstag (6. Januar) kommt es am 13. Spieltag zum Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern. Anstoß in der MHP-Arena in Stuttgart ist um 15.30 Uhr. Tobias Stieler wird die Partie als Schiedsrichter leiten.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Der VfB Stuttgart muss weiterhin auf Demirovic, Jaquez und Zagadou verzichten. Nach dem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum dürfte Trainer Sebastian Hoeneß wieder auf seine bestmögliche Startelf setzen. Auch im Tor ist mit einer Rückkehr von Alexander Nübel zu rechnen, der Bredlow wieder verdrängen wird.
In der Bundesliga stehen die Schwaben aktuell bei 22 Punkten und belegen damit Tabellenplatz sechs.
Der FC Bayern München reist als souveräner Spitzenreiter nach Stuttgart – 34 von 36 möglichen Punkten unterstreichen die starke Form des Rekordmeisters. Unter der Woche setzten sich die Münchner zudem im DFB-Pokal mit 3:2 bei Union Berlin durch. Einmal mehr trug sich Harry Kane in die Torschützenliste ein; in der Bundesliga steht der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bereits bei beeindruckenden 14 Treffern.
Vorsicht ist bei Konrad Laimer und Luis Dias geboten: Beide stehen nach vier Gelben Karten vor einer Sperre. Bei einer weiteren Verwarnung müssten sie ein Spiel pausieren.