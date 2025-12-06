Am heutigen Samstag (6. Januar) kommt es am 13. Spieltag zum Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern. Anstoß in der MHP-Arena in Stuttgart ist um 15.30 Uhr. Tobias Stieler wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?

Für das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart stehen Euch erneut mehrere Optionen offen. Sky Sport Bundesliga überträgt die Partie exklusiv im Einzelspiel, parallel ist die Begegnung auch über SkyGo und den Streamingdienst WOW abrufbar. Wer die Begegnung stattdessen im Rahmen der Bundesliga-Konferenz verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig: Der Anbieter hält seit dieser Saison die Konferenzrechte und zeigt das Format sowohl im linearen Programm als auch im Livestream.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Bayern München

VfB Stuttgart vs Bayern München: Aufstellungen

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart muss weiterhin auf Demirovic, Jaquez und Zagadou verzichten. Nach dem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum dürfte Trainer Sebastian Hoeneß wieder auf seine bestmögliche Startelf setzen. Auch im Tor ist mit einer Rückkehr von Alexander Nübel zu rechnen, der Bredlow wieder verdrängen wird.

In der Bundesliga stehen die Schwaben aktuell bei 22 Punkten und belegen damit Tabellenplatz sechs.

News über Bayern München

Der FC Bayern München reist als souveräner Spitzenreiter nach Stuttgart – 34 von 36 möglichen Punkten unterstreichen die starke Form des Rekordmeisters. Unter der Woche setzten sich die Münchner zudem im DFB-Pokal mit 3:2 bei Union Berlin durch. Einmal mehr trug sich Harry Kane in die Torschützenliste ein; in der Bundesliga steht der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bereits bei beeindruckenden 14 Treffern.

Vorsicht ist bei Konrad Laimer und Luis Dias geboten: Beide stehen nach vier Gelben Karten vor einer Sperre. Bei einer weiteren Verwarnung müssten sie ein Spiel pausieren.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs Bayern München: Die Tabellen

