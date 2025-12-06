Am heutigen Samstag (6. Dezember) trifft im Rahmen der 2. Bundesliga am 15. Spieltag der 1. FC Kaiserslautern auf Dynamo Dresden. Der Anstoß im Fritz-Walter-Stadion erfolgt um 13 Uhr. Max Burda leitet die Partie als Schiedsrichter.

Live bei RTL oder nur Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Dynamo Dresden heute im TV und Live Stream?

Ihr seht die Partie heute live und exklusiv bei Sky!

Bei Sky Sport Bundesliga 3 HD startet die Vorberichterstattung um 12.30 Uhr. Roland Evers kommentiert das Geschehen.

Fans der Konferenz sehen die Partie auch bei Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga 7 HD sowie bei Sky Sport Top Event. Hartmut von Kameke übernimmt die Rolle des Moderators.

Im Livestream habt Ihr die Optionen SkyGo oder WOW.

Um die Bundesliga bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

News über Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einem herben 1:6-Debakel gegen Hertha BSC im DFB-Pokal in die kommende Partie. Kapitän Marlon Ritter erzielte dabei das einzige Tor der Roten Teufel.

Auch in der 2. Bundesliga lief es für die Mannschaft zuletzt nicht rund: Am vergangenen Wochenende setzte es eine 0:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig. Nach 14 Spielen steht der 1. FCK mit 23 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden reist mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge an den Betzenberg. Zuletzt setzte sich die SGD zweimal knapp mit 2:1 durch – gegen den VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf.

Mit diesen Erfolgen sammelte das Team von Trainer Thomas Stamm 13 Punkte und belegt aktuell den 15. Platz, der für einen Nicht-Abstiegsplatz reichen würde.

