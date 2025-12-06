Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logo1860 Munich
team-logoFC Schweinfurt
Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. 1. FC Schweinfurt (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

In der 3. Liga empfängt der TSV 1860 München heute den 1. FC Schweinfurt. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag (6. Dezember) kommt es im Rahmen der 3. Liga am 17. Spieltag zum Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt. Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 16.30 Uhr. Lennart Kernchen und sein Schiedsrichter-Team werden die Partie als Unparteiische begleiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. 1. FC Schweinfurt (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

MagentaSportHier ansehen

Ihr seht das Spiel der Münchner Löwen und dem FC Schweinfurt heute live und exklusiv bei MagentaSport.

Der Pay-TV-Anbieter der Telekom zeigt alle Partien der 3. Liga live, sowohl im TV als auch im Livestream. Hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit 1860 Munich gegen FC Schweinfurt

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

1860 Munich vs FC Schweinfurt: Aufstellungen

1860 Munich vs FC Schweinfurt Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kleinhenz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über 1860 München

Der TSV 1860 München geht mit zwei Siegen in Serie in das Heimspiel gegen Schweinfurt. Zuletzt gab es Siege gegen den 1. FC Saarbrücken (2:0) und den SSV Ulm (1:0). Gegen die Ulmer Spatzen erzielte Sigurd Haugen den Treffer des Tages bereits nach 22 Sekunden. 

Deutschland 3 Liga
1860 Munich crest
1860 Munich
TSV
FC Schweinfurt crest
FC Schweinfurt
SWF

Die Löwen stehen aktuell mit 24 Punkten auf Rang zehn der Tabelle.

News über FC Schweinfurt

Der FC Schweinfurt bleibt das Schlusslicht der 3. Liga. Mit bisher nur zwei Siegen bei 14 Niederlagen verläuft die Saison für die Unterfranken äußerst enttäuschend. Auch zuletzt setzte es Rückschläge: Gegen Hansa Rostock verlor Schweinfurt mit 0:2, danach folgte ein knappes 2:3 gegen Waldhof Mannheim. Besonders auffällig war dabei, dass die Mannschaft bereits in der vierten Spielminute den ersten Gegentreffer kassierte. Gegen die formstarken Löwen, die mit ihrem Blitzstarter Haugen zuletzt schnell in Führung gingen, ist daher Vorsicht geboten.

Form

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

SWF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

TSV

Letzte 2 Spiele

SWF

2

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

6

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

1860 Munich vs FC Schweinfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Werbung
0