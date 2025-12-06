Am heutigen Samstag (6. Dezember) kommt es im Rahmen der 3. Liga am 17. Spieltag zum Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Schweinfurt. Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 16.30 Uhr. Lennart Kernchen und sein Schiedsrichter-Team werden die Partie als Unparteiische begleiten.

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. 1. FC Schweinfurt (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr seht das Spiel der Münchner Löwen und dem FC Schweinfurt heute live und exklusiv bei MagentaSport.

Der Pay-TV-Anbieter der Telekom zeigt alle Partien der 3. Liga live, sowohl im TV als auch im Livestream. Hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit 1860 Munich gegen FC Schweinfurt

1860 Munich vs FC Schweinfurt: Aufstellungen

1860 Munich vs FC Schweinfurt Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kauczinski Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer V. Kleinhenz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über 1860 München

Der TSV 1860 München geht mit zwei Siegen in Serie in das Heimspiel gegen Schweinfurt. Zuletzt gab es Siege gegen den 1. FC Saarbrücken (2:0) und den SSV Ulm (1:0). Gegen die Ulmer Spatzen erzielte Sigurd Haugen den Treffer des Tages bereits nach 22 Sekunden.

Die Löwen stehen aktuell mit 24 Punkten auf Rang zehn der Tabelle.

News über FC Schweinfurt

Form

Bilanz direkte Duelle

TSV Letzte 2 Spiele SWF 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege FC Schweinfurt 1 - 3 1860 Munich

1860 Munich 3 - 1 FC Schweinfurt 6 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

1860 Munich vs FC Schweinfurt: Die Tabellen

Der FC Schweinfurt bleibt das Schlusslicht der 3. Liga. Mit bisher nur zwei Siegen bei 14 Niederlagen verläuft die Saison für die Unterfranken äußerst enttäuschend. Auch zuletzt setzte es Rückschläge: Gegen Hansa Rostock verlor Schweinfurt mit 0:2, danach folgte ein knappes 2:3 gegen Waldhof Mannheim. Besonders auffällig war dabei, dass die Mannschaft bereits in der vierten Spielminute den ersten Gegentreffer kassierte. Gegen die formstarken Löwen, die mit ihrem Blitzstarter Haugen zuletzt schnell in Führung gingen, ist daher Vorsicht geboten.