Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Sky oder DAZN? Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig heute live im TV und Live Stream sehen

Im Bundesliga-Topspiel des Abends empfängt RB Leipzig Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstagabend (6. Dezember) kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Topspiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Anstoß in der Red Bull Arena in Leipzig ist um 18.30 Uhr. Daniel Siebert und sein Schiedsrichter-Team werden die Partie leiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky DeutschlandHier ansehen

Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Die Vorberichte starten bereits um 17.30 Uhr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1. Durch die Sendung führen Sebastian Hellmann sowie die Experten Tabea Kemme und Lothar Matthäus. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss.

Im Livestream könnt Ihr das Spiel zudem über Sky Go oder WOW verfolgen.

Um die Bundesliga bei Sky sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.

Streaming für die schönste Zeit des JahresBei WOW anmelden

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

RB LeipzigHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSGE
1
Péter Gulácsi
23
C. Lukeba
16
L. Klostermann
22
D. Raum
4
W. Orban
14
C. Baumgartner
24
X. Schlager
13
N. Seiwald
49
Y. Diomande
11
C. Harder
7
A. Nusa
23
M. Zetterer
21
N. Brown
3
A. Theate
13
Rasmus Nissen
4
R. Koch
19
J. Bahoya
18
M. Dahoud
27
Mario Götze
8
F. Chaibi
20
R. Doan
7
A. Knauff

4-2-3-1

SGEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Dino Toppmöller

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über RB Leipzig

RB Leipzig setzte sich unter der Woche im DFB-Pokal erwartungsgemäß mit 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg durch. Trotz eines frühen Rückstands drehte die Mannschaft von Trainer Ole Werner die Partie souverän in einen Heimsieg. Torschützen waren Nusa sowie ein Doppelpack von Baumgartner, die das Ticket ins Viertelfinale sicherten.

In der Bundesliga musste Leipzig zuletzt beim 0:0 in Gladbach erneut Punkte auf den FC Bayern abgeben. Mit 26 Punkten liegen die Sachsen damit bereits acht Zähler hinter dem deutschen Rekordmeister aus München.

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt kämpft in dieser Saison noch mit Konstanzproblemen. Am vergangenen Sonntag sicherte ein Elfmeter in letzter Sekunde durch Batshuayi immerhin einen Punkt im Heimspiel gegen die schwachen Wolfsburger. Besonders die Defensive bereitet Trainer Dino Toppmöller weiterhin Sorgen: In zwölf Spielen kassierte die SGE bereits 23 Gegentreffer – nur drei Teams stehen in dieser Statistik schlechter da. Zum Vergleich: Auch der Tabellenletzte Mainz 05 musste bisher 23 Gegentore hinnehmen. Dafür präsentiert sich die Offensive stark: Mit 28 erzielten Treffern ist Frankfurt die zweitbeste Angriffsmacht der Liga.

Mit 21 Punkten liegen die Adler aktuell auf Tabellenplatz sieben.

Form

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

RBL

Letzte 5 Spiele

SGE

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

0