Am heutigen Samstagabend (6. Dezember) kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Topspiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Anstoß in der Red Bull Arena in Leipzig ist um 18.30 Uhr. Daniel Siebert und sein Schiedsrichter-Team werden die Partie leiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig heute live im TV und Live Stream sehen

Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Die Vorberichte starten bereits um 17.30 Uhr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1. Durch die Sendung führen Sebastian Hellmann sowie die Experten Tabea Kemme und Lothar Matthäus. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss.

Im Livestream könnt Ihr das Spiel zudem über Sky Go oder WOW verfolgen.

Um die Bundesliga bei Sky sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Bundesliga Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

News über RB Leipzig

RB Leipzig setzte sich unter der Woche im DFB-Pokal erwartungsgemäß mit 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg durch. Trotz eines frühen Rückstands drehte die Mannschaft von Trainer Ole Werner die Partie souverän in einen Heimsieg. Torschützen waren Nusa sowie ein Doppelpack von Baumgartner, die das Ticket ins Viertelfinale sicherten.

In der Bundesliga musste Leipzig zuletzt beim 0:0 in Gladbach erneut Punkte auf den FC Bayern abgeben. Mit 26 Punkten liegen die Sachsen damit bereits acht Zähler hinter dem deutschen Rekordmeister aus München.

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt kämpft in dieser Saison noch mit Konstanzproblemen. Am vergangenen Sonntag sicherte ein Elfmeter in letzter Sekunde durch Batshuayi immerhin einen Punkt im Heimspiel gegen die schwachen Wolfsburger. Besonders die Defensive bereitet Trainer Dino Toppmöller weiterhin Sorgen: In zwölf Spielen kassierte die SGE bereits 23 Gegentreffer – nur drei Teams stehen in dieser Statistik schlechter da. Zum Vergleich: Auch der Tabellenletzte Mainz 05 musste bisher 23 Gegentore hinnehmen. Dafür präsentiert sich die Offensive stark: Mit 28 erzielten Treffern ist Frankfurt die zweitbeste Angriffsmacht der Liga.

Mit 21 Punkten liegen die Adler aktuell auf Tabellenplatz sieben.

Form

Bilanz direkte Duelle

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

