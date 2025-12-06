Am Samstag (6. Dezember) steigt das MLS-Finale zwischen Inter Miami und den Vancouver Whitecaps. Anstoß im Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida (USA) ist um 20.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Thomas Müller vs. Lionel Messi heute live: Wer zeigt / überträgt das MLS Finale Vancouver Whitecaps gegen Inter Miami im Live Stream und live im TV?

Für Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es die Möglichkeit, das MLS-Finale zwischen Inter Miami und den Vancouver Whitecaps heute kostenlos live zu verfolgen! Denn AppleTV macht eine Ausnahme und bietet die Partie unter anderem in Deutschland gratis an. Ihr benötigt am Samstagabend also kein kostenpflichtiges Abo!

Gezeigt wird die Partie ausschließlich über AppleTV als Livestream. Ein spezieller MLS-Season-Pass ist nicht erforderlich, normalerweise aber ein aktives Abonnement bei AppleTV, das 9,99 € pro Monat kostet. Aber wie gesagt: Das MLS-Endspiel zwischen Miami und Vancouver überträgt AppleTV kostenlos!

Anstoßzeit Inter Miami CF gegen Vancouver Whitecaps

USA MLS - Major League Soccer Playoff Chase Stadium

Inter Miami CF vs Vancouver Whitecaps: Aufstellungen

Inter Miami CF vs Vancouver Whitecaps Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer J. Mascherano Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Jesper Sörensen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Inter Miami CF

Im Finale der Eastern Conference feierte Inter Miami einen überzeugenden 5:1-Erfolg gegen New York City. Besonders glänzte Tadeo Allende, der gleich drei Treffer erzielte. Außerdem trafen Silvetti und Segovia, wobei Lionel Messi das Tor von Silvetti zum 3:1 vorbereitete. Jordi Alba steuerte zudem zwei Vorlagen bei und war damit ebenfalls entscheidend am Erfolg beteiligt.

Bereits im Halbfinale gegen den FC Cincinnati hatte die Mannschaft von Trainer Javier Mascherano ihre Überlegenheit unter Beweis gestellt und einen klaren 4:0-Sieg eingefahren, bei dem Allende erneut zweimal traf. Mit diesen starken Leistungen geht Inter Miami hochmotiviert in das MLS-Finale.

News über Vancouver Whitecaps

Die Vancouver Whitecaps machten im Western-Conference-Finale kurzen Prozess mit dem Überraschungsteam aus San Diego und gewannen souverän mit 3:1. Schon zur Halbzeit führten die Kanadier komfortabel mit 3:0, wobei Brian White mit zwei Treffern besonders überzeugte.

Ganz anders präsentierte sich das Halbfinale für Thomas Müller und seine Mannschaft: Gegen Los Angeles FC mussten die Whitecaps bis ins Elfmeterschießen gehen, bevor sie sich mit 4:3 den Finaleinzug sichern konnten.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Miami CF vs Vancouver Whitecaps: Die Tabellen

