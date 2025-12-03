Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Dennis Klose

FC Bayern München bei Union Berlin heute live im Free TV und Live Stream: ARD oder ZDF?

Im DFB-Pokal gastiert der FC Bayern heute im Achtelfinale bei Union Berlin. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Mittwoch (3. Dezember) kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Duell zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung dient das Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky DeutschlandHier ansehen
ZDFHier ansehen

Die Begegnung wird heute live im ZDF übertragen, die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Jochen Breyer führt durch die Sendung, Gari Paubandt kommentiert das Spiel, während Weltmeister Per Mertesacker als Experte seine Einschätzungen liefert.

Wer lieber online zuschauen möchte, kann das Match im Livestream der ZDF-Mediathek verfolgen.

Darüber hinaus zeigt auch Sky die Partie aus der Hauptstadt: Live zu sehen ist das Spiel auf Sky Sport 2, Sky Sport News und über Sky Sport Top Event. Hier kommentiert Kai Dittmann.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Bayern München

Union Berlin vs. Bayern München: Aufstellungen

Union Berlin vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

Union BerlinHome team crest

3-4-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
Frederik Rönnow
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
4
D. Leite
13
András Schäfer
39
Derrick Köhn
8
R. Khedira
28
C. Trimmel
23
A. Ilic
19
J. Haberer
10
I. Ansah
1
M. Neuer
44
J. Stanisic
4
J. Tah
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
7
S. Gnabry
17
M. Olise
6
J. Kimmich
8
L. Goretzka
14
L. Diaz
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Baumgart

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Union Berlin

Union Berlin hat sich im DFB-Pokal bisher souverän präsentiert. Die Mannschaft von Steffen Baumgart feierte einen klaren 5:0-Sieg gegen Gütersloh und setzte sich anschließend mit 2:1 gegen den Vorjahresfinalisten Arminia Bielefeld durch.

In der Bundesliga zeigte Union zuletzt eine aufsteigende Form, musste aber am Samstag bei der 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim einen Rückschlag hinnehmen. Besonders im Fokus stand das Spiel gegen den FC Bayern am 10. Spieltag, das die Eisernen mit 2:2 bestritten. Beide Treffer erzielte Doekhi und beendete damit die Münchner Siegesserie.

News über Bayern München

Der FC Bayern München startete mit einem 3:2-Sieg gegen Wehen Wiesbaden erfolgreich in den DFB-Pokal und folgte darauf mit einem deutlichen 4:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Köln.

Beim letzten Bundesliga-Auftritt an der Alten Försterei trennten sich die Bayern mit 2:2 von Union Berlin. Die Tore erzielten Luis Diaz und Harry Kane. Heute gehen die Bayern erneut als Favorit in die Partie und wollen mit einem Sieg ins Viertelfinale einziehen.

Form

FCU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/9
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Bilanz direkte Duelle

FCU

Letzte 5 Spiele

FCB

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Union Berlin vs. Bayern München: Die Tabellen

