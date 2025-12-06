Am heutigen Samstag (6. Dezember) trifft der VfL Bochum im Rahmen der 2. Bundesliga am 15. Dezember auf Arminia Bielefeld. Anstoß ist um 13 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum. Wolfgang Haslberger wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld heute im Live Stream und live im TV?

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und Arminia Bielefeld wird heute live bei Sky übertragen.

Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 5 HD, kommentiert von Dominik Müller.

Zudem ist die Begegnung in der Konferenz zu sehen – ausgestrahlt auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga 7 HD und Sky Sport Top Event HD. Durch die Sendung führt Hartmut von Kameke.

Im Livestream könnt Ihr das Duell über Sky Go oder WOW verfolgen. Für beide Plattformen wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld

VfL Bochum vs Arminia Bielefeld: Aufstellungen

VfL Bochum vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Uwe Rösler Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kniat

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Bochum

Der VfL Bochum musste am Mittwoch im DFB-Pokal eine 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart hinnehmen. Zum tragischen Mittelpunkt der Partie wurde Philipp Strompf: Erst unterlief ihm ein Eigentor, später sah er zudem die Rote Karte.

In der 2. Bundesliga stehen die Bochumer derzeit bei 16 Punkten und belegen damit Tabellenplatz zwölf.

News über Arminia Bielefeld

Die Arminia reist mit zwei Niederlagen in Serie in den Ruhrpott. Zuletzt gab es Niederlagen gegen den 1. FC Nürnberg (0:2) und Preußen Münster (1:2).

In der Tabelle rangiert die Arminia mit 17 Punkten auf Rang elf.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Bochum vs Arminia Bielefeld: Die Tabellen

