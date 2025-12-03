Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Dennis Klose

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart live im Free TV und im Live Stream sehen: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal heute?

Im DFB-Pokal treffen heute der VfL Bochum und der VfB Stuttgart aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Mittwoch (3. Dezember) kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Duell zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart. Anstoß ist um 18 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung dient das Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky DeutschlandHier ansehen
ARDHier ansehen

Ihr seht das Achtelfinale zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart heute in der ARD und bei Sky!

Im Ersten startet die Übertragung um 17.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Alex Schlüter, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Am Mikrofon kommentiert Christina Graf das DFB-Pokal-Achtelfinale.

Im Livestream seid Ihr auf sportschau.de kostenfrei dabei.

Im Pay-TV zeigt Sky die Begegnung - sowohl im TV als auch im Livestream via SkyGo oder WOW. Martin Groß begleitet das Geschehen für Euch am Mikrofon. 

Anstoßzeit VfL Bochum gegen VfB Stuttgart

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

VfL Bochum vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

VfL BochumHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestVFB
1
T. Horn
20
N. Loosli
39
L. Morgalla
3
P. Strompf
32
M. Wittek
29
F. Alfa-Ruprecht
24
M. Pannewig
34
C. Lenz
21
F. Onyeka
11
M. Kwarteng
33
P. Hofmann
1
F. Bredlow
3
R. Hendriks
2
A. Al Dakhil
29
F. Jeltsch
16
A. Karazor
18
J. Leweling
6
A. Stiller
22
L. Assignon
8
Tiago Tomás
7
M. Mittelstaedt
26
D. Undav

3-4-2-1

VFBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Uwe Rösler

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Bochum

Der VfL Bochum muss weiterhin auf Bero (Knöchelblessur) und Vogt (Aufbautraining nach Knie-OP) verzichten.

Im DFB-Pokal setzte sich der VfL in Runde eins mit 3:1 beim BFC durch, gefolgt von einem 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg.

News über VfB Stuttgart

Beim VfB kehrt Tiago Tomas nach Pferdekuss zurück in den Kader. Neben dem verletzten Zagadou fällt nun auch Jacquez für die Abwehr aus. 

In der ersten Runde setzten sich die Schwaben im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig durch. In Runde zwei folgte ein 2:0-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05.

Form

BOC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BOC

Letzte 5 Spiele

VFB

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

3

Erzielte Tore

14
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

