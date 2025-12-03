Am heutigen Mittwoch (3. Dezember) kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Duell zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart. Anstoß ist um 18 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung dient das Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart live im Free TV und im Live Stream sehen: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal heute?

Ihr seht das Achtelfinale zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart heute in der ARD und bei Sky!

Im Ersten startet die Übertragung um 17.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Alex Schlüter, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Am Mikrofon kommentiert Christina Graf das DFB-Pokal-Achtelfinale.

Im Livestream seid Ihr auf sportschau.de kostenfrei dabei.

Im Pay-TV zeigt Sky die Begegnung - sowohl im TV als auch im Livestream via SkyGo oder WOW. Martin Groß begleitet das Geschehen für Euch am Mikrofon.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen VfB Stuttgart

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

News über VfL Bochum

Der VfL Bochum muss weiterhin auf Bero (Knöchelblessur) und Vogt (Aufbautraining nach Knie-OP) verzichten.

Im DFB-Pokal setzte sich der VfL in Runde eins mit 3:1 beim BFC durch, gefolgt von einem 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg.

News über VfB Stuttgart

Beim VfB kehrt Tiago Tomas nach Pferdekuss zurück in den Kader. Neben dem verletzten Zagadou fällt nun auch Jacquez für die Abwehr aus.

In der ersten Runde setzten sich die Schwaben im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig durch. In Runde zwei folgte ein 2:0-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05.

