La Liga
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoAtletico Madrid
Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona (Barca) vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV?

In La Liga spielt der FC Barcelona heute gegen Atletico Madrid. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der spanischen Primera Division steht heute, am Dienstag, den 2. Dezember, ein echtes Topspiel auf dem Programm: Der FC Barcelona empfängt Atletico Madrid. Angepfiffen wird die Partie im Camp Nou (Barcelona) um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZNHier ansehen!
Die spanische LaLiga wird in Deutschland weiterhin exklusiv von DAZN übertragen. Das Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid läuft im linearen TV auf DAZN 2, wo die Übertragung kurz vor dem Anpfiff startet. Deutlich früher einsteigen könnt Ihr im Livestream über die DAZN-Website oder -App: Ab 20.30 Uhr beginnt dort die ausführliche Vorberichterstattung, präsentiert von Moderator Andres Veredas. Durch das Spiel selbst führt Kommentator Jan Platte, der von Experte Benny Lauth begleitet wird.

Anstoßzeit Barcelona gegen Atletico Madrid

crest
La Liga - La Liga
Spotify Camp Nou

Barcelona vs Atletico Madrid: Aufstellungen

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestATM
13
J. Garcia
23
Jules Koundé
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
3
A. Balde
20
D. Olmo
10
L. Yamal
11
C
Raphinha
24
E. Garcia
8
Pedri
9
R. Lewandowski
13
C
J. Oblak
2
José Giménez
17
D. Hancko
16
N. Molina
15
Clément Lenglet
20
G. Simeone
5
J. Cardoso
10
Álex Baena
8
P. Barrios
23
Nicolás González
19
Julián Álvarez

4-4-2

ATMAway team crest

BAR
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Flick

ATM
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone

Verletzungen und Sperren

News über Barcelona

Der FC Barcelona belegt aktuell mit 34 Punkten aus 14 Spielen den ersten Platz in LaLiga, einen Zähler vor Real Madrid.

Die Katalanen sind derzeit in Bestform und konnten die letzten vier Ligaspiele in Folge für sich entscheiden. Zuletzt setzte sich das Team von Trainer Hansi Flick am Sonntag mit 3:1 gegen Deportivo Alaves durch.

Nach langen Umbaumaßnahmen kann der FC Barcelona die Heimspiele wieder im Camp Nou austragen.

La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

News über Atletico Madrid

Die Defensive bleibt das Aushängeschild von Atletico Madrid, wie schon in den vergangenen Jahren. Mit nur 11 Gegentoren stellt das Team von Diego Simeone die stärkste Abwehr der Liga.

Nach einem holprigen Saisonstart hat sich Atletico inzwischen stabilisiert und ist in hervorragender Form. Die Mannschaft gewann die letzten sechs Ligaspiele in Serie, zuletzt setzte sie sich am Wochenende mit 2:0 gegen Real Oviedo durch.

Mit 31 Punkten stehen die Rojiblancos aktuell auf Platz 4, lediglich drei Zähler hinter dem heutigen Gegner und Tabellenführer FC Barcelona.

Form

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/9
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BAR

Letzte 5 Spiele

ATM

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

13

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Barcelona vs Atletico Madrid: Die Tabellen

0