In der spanischen Primera Division steht heute, am Dienstag, den 2. Dezember, ein echtes Topspiel auf dem Programm: Der FC Barcelona empfängt Atletico Madrid. Angepfiffen wird die Partie im Camp Nou (Barcelona) um 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona (Barca) vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV?

Anstoßzeit Barcelona gegen Atletico Madrid

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

Barcelona vs Atletico Madrid: Aufstellungen

News über Barcelona

Der FC Barcelona belegt aktuell mit 34 Punkten aus 14 Spielen den ersten Platz in LaLiga, einen Zähler vor Real Madrid.

Die Katalanen sind derzeit in Bestform und konnten die letzten vier Ligaspiele in Folge für sich entscheiden. Zuletzt setzte sich das Team von Trainer Hansi Flick am Sonntag mit 3:1 gegen Deportivo Alaves durch.

Nach langen Umbaumaßnahmen kann der FC Barcelona die Heimspiele wieder im Camp Nou austragen.

News über Atletico Madrid

Die Defensive bleibt das Aushängeschild von Atletico Madrid, wie schon in den vergangenen Jahren. Mit nur 11 Gegentoren stellt das Team von Diego Simeone die stärkste Abwehr der Liga.

Nach einem holprigen Saisonstart hat sich Atletico inzwischen stabilisiert und ist in hervorragender Form. Die Mannschaft gewann die letzten sechs Ligaspiele in Serie, zuletzt setzte sie sich am Wochenende mit 2:0 gegen Real Oviedo durch.

Mit 31 Punkten stehen die Rojiblancos aktuell auf Platz 4, lediglich drei Zähler hinter dem heutigen Gegner und Tabellenführer FC Barcelona.

Form

Bilanz direkte Duelle

Barcelona vs Atletico Madrid: Die Tabellen

