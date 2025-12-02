Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt heute (6. Dezember) zum Kracher zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen. Kurios: Erst am vergangenen Samstag spielten beide Teams gegeneinander. In der Bundesliga konnte sich der BVB in der BayArena mit 2:1 durchsetzen. Gelingt dem BVB heute erneut ein Erfolg? Die Antwort gibt es ab 21 Uhr im Signal-Iduna-Park.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Free TV und Stream?
Die Begegnung zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen wird heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen!
Live im Free-TV ist die Partie im Ersten zu sehen, wenn ab 20.35 Uhr aus dem Signal-Iduna-Park berichtet wird. Ester Sedlaczek führt Euch als Moderatorin durch den Abend. Tom Bartels kommentiert die Partie. Immer als Experte an der Seite der beiden ist Bastian Schweinsteiger. Im Livestream seid Ihr auf sportschau.de kostenfrei dabei.
Im Pay-TV überträgt Sky die Partie, wie jedes Spiel im DFB-Pokal. Zudem könnt Ihr via SkyGo oder WOW im Livestream einschalten. Wolff Fuss kommentiert das Geschehen bei Sky.
Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Aufstellungen
News über Borussia Dortmund
Der Auftakt für Borussia Dortmund im DFB-Pokal
war alles andere als glatt. Im Ruhrpott-Derby
gegen Rot-Weiss Essen erzielten die Schwarz-Gelben erst in letzter Minute durch Serhou Guirassy
den entscheidenden Treffer zum knappen 1:0
. Auch in der zweiten Runde ging es dramatisch zu: Beim Auswärtsspiel in Frankfurt musste der BVB ins Elfmeterschießen
, das die Dortmunder mit 4:2
für sich entschieden.
News über Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen startete den DFB-Pokal
mit einem überzeugenden Auftritt beim Regionalligisten Großaspach
und gewann deutlich mit 4:0
. In der zweiten Runde wurde es dann knapper: Gegen den Zweitligisten Paderborn
musste die Werkself
in die Verlängerung, konnte sich dort aber am Ende mit 4:2
durchsetzen.
Form
- Tor erzielt (kassiert)
- 11/9
- Spiele über 2,5 Tore
- 4/5
- Beide Teams haben getroffen
- 4/5
- Tor erzielt (kassiert)
- 13/3
- Spiele über 2,5 Tore
- 3/5
- Beide Teams haben getroffen
- 2/5
Bilanz direkte Duelle
2
Siege
2
Unentschieden
1
Sieg
- Spiele über 2,5 Tore
- 3/5
- Beide Teams haben getroffen
- 5/5
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Die Tabellen
