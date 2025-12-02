Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Free TV und Stream?

Im DFB-Pokal treffen heute im Achtelfinale Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt heute (6. Dezember) zum Kracher zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen. Kurios: Erst am vergangenen Samstag spielten beide Teams gegeneinander. In der Bundesliga konnte sich der BVB in der BayArena mit 2:1 durchsetzen. Gelingt dem BVB heute erneut ein Erfolg? Die Antwort gibt es ab 21 Uhr im Signal-Iduna-Park.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die Begegnung zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen wird heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen!

Live im Free-TV ist die Partie im Ersten zu sehen, wenn ab 20.35 Uhr aus dem Signal-Iduna-Park berichtet wird. Ester Sedlaczek führt Euch als Moderatorin durch den Abend. Tom Bartels kommentiert die Partie. Immer als Experte an der Seite der beiden ist Bastian Schweinsteiger. Im Livestream seid Ihr auf sportschau.de kostenfrei dabei.

Im Pay-TV überträgt Sky die Partie, wie jedes Spiel im DFB-Pokal. Zudem könnt Ihr via SkyGo oder WOW im Livestream einschalten. Wolff Fuss kommentiert das Geschehen bei Sky.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Aufstellungen

News über Borussia Dortmund

Der Auftakt für Borussia Dortmund im DFB-Pokal war alles andere als glatt. Im Ruhrpott-Derby gegen Rot-Weiss Essen erzielten die Schwarz-Gelben erst in letzter Minute durch Serhou Guirassy den entscheidenden Treffer zum knappen 1:0. Auch in der zweiten Runde ging es dramatisch zu: Beim Auswärtsspiel in Frankfurt musste der BVB ins Elfmeterschießen, das die Dortmunder mit 4:2 für sich entschieden.

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen startete den DFB-Pokal mit einem überzeugenden Auftritt beim Regionalligisten Großaspach und gewann deutlich mit 4:0. In der zweiten Runde wurde es dann knapper: Gegen den Zweitligisten Paderborn musste die Werkself in die Verlängerung, konnte sich dort aber am Ende mit 4:2 durchsetzen.

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BVB

Letzte 5 Spiele

B04

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Die Tabellen

