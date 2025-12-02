Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt heute (6. Dezember) zum Kracher zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen. Kurios: Erst am vergangenen Samstag spielten beide Teams gegeneinander. In der Bundesliga konnte sich der BVB in der BayArena mit 2:1 durchsetzen. Gelingt dem BVB heute erneut ein Erfolg? Die Antwort gibt es ab 21 Uhr im Signal-Iduna-Park.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Free TV und Stream?

Die Begegnung zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen wird heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen!

Live im Free-TV ist die Partie im Ersten zu sehen, wenn ab 20.35 Uhr aus dem Signal-Iduna-Park berichtet wird. Ester Sedlaczek führt Euch als Moderatorin durch den Abend. Tom Bartels kommentiert die Partie. Immer als Experte an der Seite der beiden ist Bastian Schweinsteiger. Im Livestream seid Ihr auf sportschau.de kostenfrei dabei.

Im Pay-TV überträgt Sky die Partie, wie jedes Spiel im DFB-Pokal. Zudem könnt Ihr via SkyGo oder WOW im Livestream einschalten. Wolff Fuss kommentiert das Geschehen bei Sky.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen

Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Der Auftakt für Borussia Dortmund imwar alles andere als glatt. Imgegen Rot-Weiss Essen erzielten die Schwarz-Gelben erst in letzter Minute durchden entscheidenden Treffer zum knappen. Auch in der zweiten Runde ging es dramatisch zu: Beim Auswärtsspiel in Frankfurt musste der BVB ins, das die Dortmunder mitfür sich entschieden.Bayer Leverkusen startete denmit einem überzeugenden Auftritt beim Regionalligistenund gewann deutlich mit. In der zweiten Runde wurde es dann knapper: Gegen den Zweitligistenmusste diein die Verlängerung, konnte sich dort aber am Ende mitdurchsetzen.