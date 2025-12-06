Am heutigen Samstag (6. Dezember) kommt es in der 3. Liga zum Topspiel zwischen Energie Cottbus und dem MSV Duisburg. Anstoß im LEAG Energie Stadion in Cottbus ist um 14 Uhr. Tom Bauer und sein Schiedsrichter-Team werden die Partie leiten.

Energie Cottbus vs. MSV Duisburg heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Die Partie zwischen Energie Cottbus und dem MSV Duisburg wird bei MagentaSport übertragen. Der Dienst der Telekom deckt alle Begegnungen der 3. Liga ab und bietet sie sowohl im TV-Programm als auch per Livestream an.

Darüber hinaus ist die Begegnung ebenfalls im Programm des rbb zu sehen. Der Regionalsender stellt das Spiel zusätzlich kostenlos im Livestream bereit, der über die Website des rbb abrufbar ist.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen MSV Duisburg

Energie Cottbus vs MSV Duisburg: Aufstellungen

News über Energie Cottbus

Energie Cottbus hat sich nach einer kurzen Schwächephase eindrucksvoll zurückgemeldet und die vergangenen drei Partien allesamt gewonnen. Mit nun 32 Punkten rangieren die Lausitzer auf Platz zwei der 3. Liga. Lediglich das bessere Torverhältnis hält den MSV Duisburg derzeit an der Tabellenspitze.

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg führt die Tabelle der 3. Liga mit 32 Punkten aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Energie Cottbus an. In der vergangenen Woche feierten die Zebras einen 3:1-Erfolg gegen Alemannia Aachen, nachdem sie zuvor eine deutliche 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim II hinnehmen mussten.

Energie Cottbus vs MSV Duisburg: Die Tabellen

