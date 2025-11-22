Im Rahmen des elften Spieltages der Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, 22. November, zum Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Der Anstoß im Signal Iduna Park erfolgt um 15.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und TV sehen

Es gibt heute für Euch zwei Optionen, um das Duell zwischen dem BVB und Stuttgart zu verfolgen. Ihr könnt die Partie und alle anderen des heutigen Nachmittags in der Konferenz bei DAZN verfolgen. Dort beginnt die Übertragung schon um 14 Uhr mit den Vorberichten zu allen Duellen. Die Konferenz läuft im Pay-TV auf DAZN 1, den Livestream gibt es wie immer in der App oder auf der Website.

Die vollen 90 Minuten der Begegnung Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart gibt es hingegen nur bei Sky. Das Spiel findet Ihr auf den Sendern Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1. Auch hier starten die Vorberichte schon um 14 Uhr. Als Kommentator ist Martin Groß im Einsatz.

Unter Niko Kovac ist der BVB definitiv konstanter geworden, vor allem im Hinblick auf die Ergebnisse. In der Bundesliga gab es erst eine Niederlage und die Borussia steht mit 21 Punkten aus zehn Spielen auf dem dritten Tabellenrang.

Zuletzt wurde das biedere Offensivspiel der Schwarzgelben aber bestraft. Vor der Länderspielpause musste man gegen den Hamburger SV ein 1:1 hinnehmen. Carney Chukwuemeka hatte den BVB in Führung gebracht, doch Ransford Königsdörffer gelang in der siebten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich.

Aufregung gab es zuletzt auch über Angreifer Karim Adeyemi. Gegen den Nationalspieler wurde ein Haftbefehl wegen illegalem Waffenbesitz ausgestellt und wurde sowohl vom Verein, als auch vom DFB deswegen sanktioniert.

Der VfB unter der Führung von Trainer Sebastian Hoeneß steht zurzeit auf dem vierten Platz in der Bundesliga und liegt mit 21 Zählern gleichauf mit dem heutigen Gegner aus Dortmund.

Die Schwaben befinden sich in der Liga gut in Form. Sechs der letzten sieben Bundesligaspielen konnten gewonnen werden, nur Anfang November gab es eine 3:1-Niederlage gegen RB Leipzig. Vor der Länderspielpause gelang immerhin wieder ein 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg.

Wirbel und Kritik gab es in der letzte Woche aber um die überraschende Nichtberücksichtigung des formstarken Angelo Stiller für die letzten beiden Partien in der WM Qualifikation.

Mit VPN überall auf der Welt streamen

