Deutschland 2 Bundesliga
team-logoDarmstadt
Merck-Stadion am Böllenfalltor
team-logoKarlsruher SC
Dennis Klose

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Abendspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Karlsruher SC. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstagabend (6. Dezember) kommt es im Ramen der 2. Bundesliga am 15. Spieltag zum Duell zwischen dem SC Darmstadt 98 und dem Karlsruher SC. Anstoß im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt ist um 20.30 Uhr. Martin Peterson aus Stuttgart leitet die Partie als Schiedsrichter gemeinsam mit seinem Team.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL, Sky oder NITRO? Wer zeigt / überträgt KSC (Karlsruhe) bei SV Darmstadt 98 heute live im Free TV und Live Stream?

Das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend ist bei mehreren Anbietern live zu sehen.

Alle Spiele der 2. Liga werden bei Sky übertragen, so auch das Duell heute. Die Partie läuft auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD, kommentiert von Christian Straßburger. Außerdem ist das Spiel im Livestream über Sky Go und WOW abrufbar. Für Sky ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Zusätzlich wird die Begegnung im Free-TV auf NITRO gezeigt. Parallel bietet der Sender die Partie auch im kostenpflichtigen Livestream über RTL+ an.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Karlsruher SC

Darmstadt vs Karlsruher SC: Aufstellungen

Darmstadt vs Karlsruher SC Voraussichtliche Aufstellungen

News über Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 war unter der Woche im DFB-Pokal-Achtelfinale gefordert, scheiterte jedoch beim SC Freiburg mit 0:2. Die Tore für die Braisgauer erzielten Grifo und Höler.

In der 2. Bundesliga steht die Mannschaft von Florian Kohfeld aktuell mit 26 Punkten auf Platz fünf. Mit einem Sieg heute könnte der Sprung auf Rang drei gelingen – vorausgesetzt, die Konkurrenz patzt.

News über Karlsruher SC

Der Karlsruher SC reist mit drei Niederlagen in Folge im Gepäck zum Böllenfalltor. Gegen Bielefeld (0:4), Elversberg (2:3) und Hannover 96 (0:3) mussten die Badener zuletzt allesamt Niederlagen einstecken. Mit 24 Gegentoren stellt der KSC eine der schwächsten Defensivreihen der Liga.

Trotzdem steht Karlsruhe mit 21 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und kann mit einem Sieg wieder in die oberen Regionen blicken.

Darmstadt vs Karlsruher SC: Die Tabellen

