Yaya Touré não acerta e torcida do Botafogo se revolta; veja

Segundo Ricardo Rotenberg, fator família "pesou" na decisão do jogador

O tentou, mas não chegou a um acerto com Yaya Touré. Nesta terça-feira (3), o vice-presidente comercial e de marketing do clube, Ricardo Rotenberg, fez o comunicado aos Alvinegros.

"Conversei hoje por mensagem com o Yaya durante toda tarde e agora por telefone com o seu agente inglês. Yaya nos passou que tem muita vontade de jogar no Botafogo, porém essa é uma decisão muito impactante para ele e família para decisão imediata. Mudança para o ", disse o dirigente.

Rotenberg, no entanto, afirmou que as portas do Botafogo "seguem abertas" ao jogador e que "ainda acredita" na possibilidade do marfinense vestir a camisa Alvinegra.

No entanto, quem não gostou da notícia foram os botafoguenses e também os torcedores, que reagiram nas redes sociais após o "não" de Yaya. Confira:

