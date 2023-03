XV de Piracicaba x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paulistão A2

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

O XV de Piracicaba recebe a Ponte Preta na tarde deste sábado (25), em Piracicaba, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, do Estádio TNT Sports e do Youtube Paulistão, na internet.

Em casa, o XV de Piracicaba conta com o apoio de sua torcida para sair na frente na disputa. O time mandante eliminou a Portuguesa Santista na fase passada, após vitória por 2 a 1 e empate por 0 a 0.

Do outro lado, a Ponte Preta quer continuar como a equipe de melhor campanha na competição para retornar à elite do futebol paulista. A Macaca bateu o Comercial nas quartas de final (1 a 1 e 3 a 0).

Prováveis escalações

XV de Piracicaba: Alan, Weriton, João Victor, Ian Carlo, Erick, Samuel, Anderson, Vitor Alexandre, Lucas, Guilherme e Artur.

Ponte Preta: Caíque, Mateus, Leonardo, Felipe Amaral, Elvis, Luiz Felipe, Artur, Guilherme, Matheus, Cassio e Fabio.

Desfalques

XV de Piracicaba

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?