Todos os vencedores do Prêmio Golden Boy; Pedri leva em 2021

Pedri, meio-campista do Barcelona, foi anunciado como o novo vencedor do prêmio Golden Boy de 2021. O título, entregue pelo jornal italiano Tuttosport, reconhece os melhores jogadores com 21 anos ou menos que atuam nas principais ligas europeias.

O meia espanhol levou o título com 318 pontos, conquistando 199 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Vale lembrar que o jogador só receberá o troféu no dia 13 de dezembro em uma cerimônia. Com o resultado, o jogador sucede Erling Haaland do Borussia Dortmund, que levou o prêmio em 2020.

Pedri conseguiu, ainda, uma vitória nunca vista na história do prêmio. Isto porque, dos 40 jornalistas que participaram da votação, 24 deles apontaram o jovem espanhol como o

Golden Boy, sendo outros nove em Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, que somou 119 pontos.

O jogador enviou uma mensagem depois de receber o prêmio: "Agradeço ao Tuttosport por este troféu que me deixa orgulhoso. Obrigado também a todos os membros do júri e aos fãs que sempre me apoiaram neste 2021 simplesmente incrível para mim."

Além de Haaland, Pedri se junta a outros grandes nomes do futebol mundial como Lionel Messi e Wayne Rooney. Além disso, ele se torna o terceiro jogador espanhol que já conquistou o prêmio, com Cesc Fàbregas, em 2006, e Isco, em 2012.

Confira abaixo todos os vencedores do prêmio Golden Boy.