Xavi cita Neymar para defender e pedir mais proteção a Vinícius Junior

O treinador do Barcelona pediu que a arbitragem preste mais atenção na perseguição sofrida pelo atacante do Real Madrid

Vinícius Júnior tem sido um grande destaque no Real Madrid, causando problemas para a defesas adversárias, que só acharam um jeito de pará-lo. E até mesmo Xavi Hernández, treinador do rival Barcelona, está pedindo um pouco mais de proteção ao jovem brasileiro.

A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona ficou um pouco de lado para Xavi, e por um bom motivo. O treinador do time culé, em entrevista, pediu que a comissão de arbitragem fique um pouco mais atenta à perseguição que Vini Jr. vem sofrendo dos adversários dentro de campo, lembrando até mesmo de Neymar.

Assim como o compatriota, o ex-atacante do Barcelona também sofreu - e sofre até hoje atuando pelo PSG -, com a perseguição dos adversários. Isso porque, por serem dois jogadores perigosos e muito rápidos, o jeito que as defesas encontram para neutralizá-los, é com faltas - às vezes perigosas, como a cometida por Gabriel Paulista em Vini Jr. no jogo entre Real Madrid e Valencia.

"Vinicius, que é muito bom no um contra um, faz com que o adversário fique mais agressivo", disse Xavi. "Isso também aconteceu com Neymar. Há um árbitro e um comitê de arbitragem que devem fazer seu trabalho".

Nessa temporada, Vini Jr. tem sete gols em 19 jogos de La Liga, sendo que cinco deles foram marcados de forma consecutiva, além de ter dado três assistências para seus companheiros. Juntando outras competições, são mais seis gols e dois passes pelo Real na temporada .