Pontapé de Gabriel Paulista em Vinícius Junior gera revolta entre torcedores

Os brasileiros protagonizaram um lance forte no duelo entre Real Madrid e Valencia, pelo Campeonato Espanhol

Segue a rotina de Vini Júnior no futebol espanhol: quando não é alvo de racismo, o brasileiro do Real Madrid é caçado em campo pelos adversários e acaba virando alvo de entradas duras. Muitas vezes desleais, como aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Valencia. Na ocasião, o zagueiro Gabriel Paulista, também nascido no Brasil, tentou acertar um pontapé no camisa 20 da equipe merengue. O lance gerou revolta dos companheiros de Vini, logo após o lance, e também nas reações de fãs de futebol nas redes sociais.

Poucos minutos após o lance da falta, a conta de Instagram do zagueiro do Valencia passou a receber uma onda de críticas e xingamentos. Em relação a profissionais do futebol, o primeiro a condenar o lance, pedindo proteção a Vinícius, foi Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid: “Temos que proteger o Vini, que tem estilo muito explosivo, faz muitos dribles. Isso irrita os defensores. Sentem que é provocação. Mas é sua forma de jogar”, afirmou o arqueiro em entrevista para o DAZN.

É claro que a rotina de Vini Júnior na Europa tem o lado que mais interessa aos fãs de futebol e, claro, torcedores do Real Madrid, que é o que ele faz com a bola nos pés. E mais uma vez o meia-atacante brasileiro foi destaque da equipe treinada por Carlo Ancelotti, tendo participado do lance do primeiro gol e marcado o segundo.