Xavi chama Piqué de "lenda" e revela conversa privada que teve com o zagueiro

O treinador do Barcelona aproveitou para exaltar seu ex-companheiro após o anúncio de sua aposentadoria

Para surpresa de muitos, o zagueiro Gerard Piqué anunciou sua aposentadoria dos gramados após 14 anos defendendo o Barcelona. Em uma postagem nas redes sociais, o defensor afirmou que "decidiu fechar esse ciclo" de sucesso no clube espanhol.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o treinador do Barcelona, Xavi Hernández, aproveitou o momento para exaltar Piqué, ex-companheiro de seleção espanhola e do Barça, dizendo que o zagueiro mostrou "grandeza" ao encerrar sua carreira como uma lenda do clube.

"Decidiu colocar um ponto final em sua trajetória. Entendo as circunstâncias adversas. Ele se sente menos importante, menos útil, e é normal dar este passo para um lado."

"Demonstra grandeza espetacular ao dar um passo ao lado. Ele merece todos os elogios, é uma lenda do clube. Ele merece tudo pela carreira extraordinária. É um dos maiores zagueiros da história do futebol", disse o treinador.

Getty Images

Além disso, Xavi explicou que teve uma conversa privada com o defensor, antes do início da temporada. O treinador afirmou que foi sincero com Piqué sobre sua participação no elenco desta época, dizendo que foi um dos dias "mais difíceis" da sua vida de treinador.

"Tivemos uma conversa antes do início da temporada. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida como técnico. E agora é um momento difícil. Foi meu companheiro, tenho grande apreço por ele, mas isso passa com todo mundo. É difícil gerir. É uma grandeza dele como pessoa e jogador decidir não continuar", disse.

"Tentei ser honesto. Ao final, o jogador sempre acredita que o culpado é o técnico por não jogar. São situações difíceis de se digerir, mas é o trabalho. A conversa que tive com ele é privada. Nossa relação é a mesma de antes, não há má relação. Mas tenho que tomar decisões para o bem do time e do clube", explicou Xavi.

Para se despedir da torcida, Piqué fará seu último jogo com a camisa do Barcelona, contra o Almería, neste sábado (5), no Camp Nou. O Barça está na vice-liderança de La Liga, com um ponto atrás do Real Madrid, que tem 32 pontos.