Piqué: títulos, times, números, polêmicas e mais sobre a carreira do ídolo do Barcelona

Aos 35 anos, o zagueiro anunciou sua aposentadoria do futebol; confira detalhes da sua vitoriosa carreira

É o fim de uma era de sucesso. Depois de 14 anos vestindo a camisa do Barcelona, o zagueiro Gerard Piqué anunciou sua aposentadoria do futebol aos 35 anos. Em uma postagem nas redes sociais, o defensor espanhol se mostrou muito emocionado e declarou que a partida deste sábado (5), contra o Almería, por La Liga, no Camp Nou, será a última de sua carreira.

"O Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidir fechar esse ciclo", afirmou Piqué. "Sempre disse que depois do Barça, não haveria outra equipe. E assim será. Este sábado, será minha última partida no Camp Nou."

Piqué é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, com 37 títulos conquistados na carreira, sendo 35 deles pelo Barcelona. Pela equipe espanhola, o zagueiro acumula 615 partidas e 52 gols marcados.

Nas últimas temporadas, o defensor, que tinha contrato até junho de 2024, vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida pela má fase que vinha passando, tendo perdido espaço no time titular desde a chegada de Xavi Hernández.

Veja o texto de despedida:

Culés, sou Gerard. Faz semanas, meses, que muita gente tem fala de mim. Até agora, não disse nada. Mas agora, quero ser eu quem fala de mim.

Como muitos de vocês, sou do Barça desde sempre. Nasci em uma família muito louca por futebol e muito culé. Desde muito pequeno, não queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador do Barça.

Ultimamente, pensei muito naquele garoto, no que teria acontecido com aquele Gerard, se tivessem dito que ele alcançaria todos os sonhos... que chegaria ao time principal do Barça, que ganharia todos os títulos possívels. Que seria campeão da Europa e do mundo. Que jogaria ao lado dos melhores da história, que seria um dos capitães e faria amigos para sempre.

Faz 25 anos que entrei no Barça. Saí e voltei. O futebol me deu tudo. O Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidir fechar esse ciclo. Sempre disse que depois do Barça, não haveria outra equipe. E assim será. Este sábado, será minha última partida no Camp Nou.

Passarei a ser um culé mais. Apoiarei a equipe. E transmitirei meu amor ao Barça aos meus filhos, tal como minha família fez comigo.

E já me conhecem. Cedo ou tarde, voltarei.

Nos vemos no Camp Nou.

Visca al Barça. Sempre

Abaixo, a GOAL destaca a carreira de Piqué.

A carreira de Piqué: clubes, jogos e gols

TIME JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS AMARELOS M. United 23 16 4 3 2 1 Real Zaragoza 26 10 11 5 3 8 Barcelona 615 423 118 74 52 160 Espanha 102 73 15 14 5 14

Manchester United

Getty

Piqué foi revelado nas categorias de base do Barcelona, onde permaneceu até 2004, mas foi no Manchester United, da Inglaterra, que teve suas primeiras chances no profissional.

Depois de sair da base dos culés, o defensor assinou um contrato com os Red Devils, fazendo sua estreia no dia 26 de outubro de 2004, contra o Crewe Alexandra, pela Copa da Liga Inglesa.

Entre 2004 a 2008, o espanhol atuou três temporadas no United, fazendo 23 jogos e marcando dois gols. No dia 4 de agosto de 2006, o zagueiro foi emprestado ao Real Zaragoza, onde recebeu mais oportunidades e se destacou no futebol espanhol.

Real Zaragoza

Getty Images

Depois de ser emprestado pelo United, Piqué atuou em 28 jogos pelo Real Zaragoza, que, na época, terminou em 6º lugar de La Liga e conseguiu uma vaga na Taça da Uefa de 2007/08, hoje conhecida por Europa League.

Ao fim desta temporada, e depois de marcar três gols pelo clube, Piqué retornou ao United, onde permaneceu apenas até a temporada 2007/08.

Barcelona

Getty Images

No dia 27 de maio de 2008, quatro anos após sua saída das categorias de base, Piqué foi anunciada de volta ao Barcelona, mas, desta vez, ao time principal, sendo a primeira contratação da Era de Pep Guardiola no comando do clube.

Rapidamente o zagueiro caiu nas graças do torcedor, formando uma dupla de zaga ao lado de Carles Puyol. No Barcelona, Piqué marcou seu primeiro gol contra o Sporting, no dia 26 de novembro de 2008, pela fase de grupos da Liga dos Campeões

Aliás, a Liga dos Campeões e a Copa do Rei dessa temporada foram o terceiro título da carreira de Piqué, que havia levantado o mesmo troféu europeu no Manchester United na temporada anterior. Na temporada, o zagueiro e o Barcelona conseguiram o feito de conquistar a Tríplice Coroa, com o Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões, sendo um dos principais jogadores da Era de Pep Guardiola no time, ao lado de Messi, Iniesta, Xavi e Puyol.

Nesse tempo no Barcelona, o zagueiro enfrentou todos os momentos possíveis, seja do sucesso com Guardiola a crise financeira nesses últimos anos, e viu muitos de seus companheiros, que foram vencedores, se aposentarem e deixarem o clube, como aconteceu com Lionel Messi.

Nessa temporada, o zagueiro enfrentou uma grande concorrência no setor defensivo, com a chegada de Andreas Christensen, Marcos Alonso e Jules Kounde. Vale lembrar que o zagueiro já não tinha preferência de Xavi Hernández, ex-companheiro de Piqué e técnico da equipe, nos últimos jogos.

Espanha

Getty

Desde 19 anos de idade, Piqué começou a defender as cores de La Roja, pelo sub-19, conquistando o título europeu de 2006. Depois, o zagueiro subiu de nível e passou a atuar no sub-20 até 2009.

Foi no dia 28 de março de 2009 que Piqué teve sua primeira oportunidade na seleção principal, convocado para substituir seu companheiro, Carles Puyol, que estava machucado. Logo na partida de estreia, o zagueiro marcou o único gol da vitória, por 1 a 0, contra a Turquia, pelas Eliminatórias da Copa de 2010.

Aliás, em 2010 foi convocado para defender a seleção na Copa do Mundo, que aconteceu na África do Sul, e terminou com a conquista de La Roja, na final contra a Holanda. Depois, Piqué participou da conquista da Eurocopa de 2012, terminando na vitória de sua seleção.

Depois disso, o zagueiro atuou ainda por duas Copas do Mundo e outra Eurocopa. Após a eliminação na Copa do Mundo de 2018, aliás, Piqué anunciou sua aposentadoria da seleção, justificando que queria focar apenas no Barcelona.

Quantos títulos Piqué conquistou?

Getty

Durante sua vitoriosa carreira, Piqué conquistou 35 troféus por clubes, além de outros dois com a seleção espanhola; Confira:

Manchester United:

Premier League: 2007/08

Liga dos Campeões: 2007/08

Copa da Liga Inglesa: 2006

Supercopa da Inglaterra: 2007

Barcelona

La Liga: 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19

Copa do Rei: 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21

Supercopa da Espanha: 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Liga dos Campeões: 2008/09, 2010/11, 2014/15

Supercopa da Uefa: 2009, 2011, 2015

Mundial de Clubes: 2009, 2011, 2015

Troféu Joan Gamper: 2017

Espanha

Copa do Mundo: 2010

Eurocopa: 2012

Quais prêmios individuais Piqué venceu?

Getty Images

Além de muitos troféus, Piqué conquistou prêmios individuais em sua carreira:

Jogador revelação do Campeonato Espanhol de 2008/09

Fifa World XI de 2010, 2011, 2012 e 2016

Time do Ano da Uefa de 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016

Equipe do Ano da European Media Sports de 2011

Campeonato Europeu da Uefa equipe do torneio de 2012

Real Ordem de Mérito Esportivo de 2011

38º melhor jogador do ano de 2016 pelo The Guardian

16º melhor jogador do ano de 2016 pelo Marca

As polêmicas de Piqué

Getty Images

As polêmicas da carreira de Piqué são muitas. A primeira delas é que o defensor se divorciou de Shakira, devido a uma suposta traição por parte do jogador. Segundo a imprensa espanhola, o zagueiro teria um caso com a mãe do meio-campista Gavi, também do Barcelona, mas que nunca foi confirmado pelo jogador.

Além disso, o jogador esteve no meio de uma polêmica quanto a realização da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. Segundo o jornal El Confidencial, Piqué teria recebido comissões para levar a competição ao país.

Dentre outras polêmicas, o jogador criou um meme, com a provocação "se queda", em português "fica", sobre os adversários, explicando que utilizou essa expressão para fazer com que Neymar mudasse de ideia e continuasse no Barcelona.