Xabi Alonso, o provável substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid

O QUE ACONTECEU? Muito tem se discutido sobre o futuro de Ancelotti no Santiago Bernabéu, já que ele tem sido frequentemente relacionado à seleção brasileira masculina. De fato, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, revelou recentemente que, após o término do contrato do treinador com o Real Madrid em 30 de junho de 2024, ele assumirá o comando da seleção.

O QUADRO GERAL: O treinador italiano confirmou que continuará por mais uma temporada no Los Blancos, o que significa dizer que o clube precisará contratar um novo treinador no verão europeu de 2024. De acordo com o Sport Bild, os campeões da Copa del Rey já têm um substituto em mente, Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, que tem impressionado em sua primeira temporada na Bundesliga.

E MAIS: O espanhol já teve conversas com o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, e se comprometeu a permanecer por mais uma temporada, apesar dos rumores que o ligam ao Paris Saint-Germain. No entanto, é improvável que ele renove ao término do contraro em 2024, dado o fato de seu desejo em se mudar para a capital espanhola, a qual teve sucesso como jogador de 2009 a 2014.

O QUE VEM A SEGUIR? Em sua primeira temporada no Leverkusen, Alonso mostrou sua competência ao levar a equipe à sexta posição na tabela da Bundesliga. Ele ficou a um passo de disputar a final da Europa League se não fosse a eliminação para a Roma, de José Mourinho, na fase semifinal. O espanhol de 41 anos veria sua mudança para o Real Madrid como uma progressão natural após passar dois anos no Bay Arena.