Willian prepara lançamento de curso online para ser um 'jogador de sucesso'

Meia-atacante do Chelsea e da Seleção Brasileira quer dividir com os jovens a sua experiência de 14 anos no futebol

Com 14 anos de experiência no futebol profissional, tendo brilhado com as camisas de , Donestk e principalmente , Willian vai lançar em setembro um curso online, o "Como se tornar um jogador(a) de sucesso", para mostrar passo a passo aos mais jovens toda a sua trajetória.

O evento para divulgar o projeto digital está marcado para acontecer no próximo dia 16, no Estádio Stamford Bridge, em Londres, e deve contar com a presença de mais de 300 pessoas.

Nas versões português e também inglês, o curso foi idealizado pela esposa do meia-atacante dos blues e da , Vanessa Martins, que é a responsável pela agência WV AGENCY. Temas como frustração, importância do descanso e nutrição estão entre os destaques da plataforma.

"O objetivo não é ensinar ninguém a jogar futebol, mas sim passar conceitos importantes que aprendi na minha carreira sobre temas que fazem total diferença no esporte de alta performance. Sempre tive o desejo de dividir esse legado e acredito que essa é uma ótima oportunidade", explicou Willian.