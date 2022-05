West Ham x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Pode valer o título! O Manchester City visita o West Ham neste domingo (15), no estádio Olímpico de Londres, pela 37ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Ham x Manchester City DATA Domingo, 15 de maio de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de Londres, Londres - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste domingo, no estádio Olímpico de Londres.

MAIS INFORMAÇÕES

O West Ham entra em campo querendo um triunfo para seguir brigando por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Os Hammers estão na sétima posição, com 55 pontos marcados.

Já o Manchester City sabe que uma vitória simples o dará, mais uma vez, o título da Premier League.

Os Citizens têm 89 pontos, com três a mais do que o vice-líder, o Liverpool. Desta forma, ganhar neste domingo tira qualquer chance do rival.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 1 x 5 Manchester City Premier League 8 de maio de 2022 Manchester City 5 x 0 Newcastle Premier League 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Aston Villa Premier League 15 de maio de 2022 10h (de Brasília) Manchester City x América-MEX Amistoso 20 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Norwich 0 x 4 West Ham Premier League 8 de maio de 2022 Frankfurt 1 x 0 West Ham Europa League 5 de maio de 2022

Próximas partidas