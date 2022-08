West Ham negocia compra de Paquetá com o Lyon; jogador deseja transferência

Ingleses oferecem 40 milhões de euros, e franceses farão uma contraproposta

Numa janela bastante movimentada para os jogadores da seleção brasileira, Lucas Paquetá pode ser o próximo a trocar de clube. O West Ham, da Inglaterra, formalizou uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 203,2 milhões na cotação atual) pelo meio-campista que pertence ao Lyon. Os franceses pedem mais e as conversas seguem. A informação da oferta foi trazida primeiramente pela "Sky Sports" e confirmada pela GOAL.

Conforme trouxe a GOAL, Lucas Paquetá tem o desejo de mudar de ares, o jogador entende que chegou a hora de buscar um novo desafio. A oferta do West Ham, no entanto, está bem longe dos valores exigidos pelos franceses no início da janela de transferências. O Lyon avisava ao mercado que só negociaria o jogador por cifras próximas a 80 milhões de euros.

Com o desejo de Paquetá por uma transferência, porém, os franceses admitem que podem negociar o jogador num valor abaixo disso. O Lyon prepara uma contraproposta ao West Ham e trabalha por uma operação que possa chegar entre 55 a 60 milhões de euros. Ainda segundo a GOAL, o meio-campista vai reforçar novamente a vontade de deixar o clube neste mercado.

Em entrevista coletiva, o técnico David Moyes confirmou a proposta do West Ham. "Fizemos uma oferta por ele. Pode jogar como um 10, um 8 ou um falso 9. Creio que seu pedigree é muito bom. Nem sempre garante que vá funcionar, mas deve melhorar a situação", afirmou.

O Arsenal chegou a demonstrar interesse em Paquetá e conversou com Lyon no início da janela, mas descartou formalizar uma proposta no modelo de negócio sugerido pelo clube francês. Os Gunners acompanham a movimentação sem uma nova iniciativa até o momento.

Outro clube que "namora" Lucas Paquetá é o Newcastle. Antes de contratar Bruno Guimarães, o "novo rico" tentou contratar o jogador, que optou por seguir no Lyon. Nesta janela de transferências, pelo menos até o momento, também não formalizaram uma oferta pelo jogador.