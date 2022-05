Estafe de Lucas Paquetá vai à Europa para ouvir propostas pelo brasileiro

Meio-campista vê com bons olhos uma mudança de ares neste e franceses precisam fazer caixa

Um dos principais jogadores do Lyon na temporada 2021/2022, Lucas Paquetá pode estar de saída do clube. Segundo soube a GOAL, os empresários do atleta embarcam para a Europa nos próximos dias com o intuito de ouvir propostas e conversar com os franceses sobre o futuro do meio-campista da seleção brasileira.

Não é de hoje que o estafe de Paquetá recebe sondagens, inclusive o Newcastle, que contratou Bruno Guimarães na última janela de transferências, já demonstrou interesse no volante. Segundo apurou a GOAL, o contato é antigo e foi feito de clube para clube, mas sem evolução neste momento.

Com mais um ano fora da Champions League, o Lyon precisa fazer caixa e vê em Lucas Paquetá a grande oportunidade nesta janela de transferências. O brasileiro também entende que chegou a hora de uma mudança de ares, principalmente pra uma equipe que tenha planos mais ambiciosos que os franceses neste momento.

O estafe de Lucas Paquetá espera definir com o Lyon um preço para negociar o volante nesta janela de transferências. A expectativa do clube é de algo acima dos 50 M de euros (R$ 256 milhões na cotação atual), mas os valores ainda serão debatidos entre ambas as partes.

Nos próximos dias, Lucas Paquetá estará com a seleção brasileira para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo diante de Coreia do Sul e Japão, na Ásia. Aos 24 anos, ele anotou 11 gols e deu sete assistências em 44 jogos pelo Lyon nesta temporada.