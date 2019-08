Você gostaria de ter Lionel Messi como seu chefe?

Craque do Barcelona foi o mais votado em pesquisa realizada com crianças entre 4 e 16 anos

Lionel Messi não é apenas um gênio do futebol, pelo menos para as crianças da . De acordo uma pesquisa da Adecco, 21,6% dos entrevistados gostariam de ter o argentino como seu chefe quando crescer. Responderam à pesquisa 1800 crianças de 4 a 16 anos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

No top 10 da pesquisa ainda aparecem Diego Costa, atacante do , com 6,3%, e Isco, meia do , com 3,7%, na oitava e nona colocação, respectivamente. O tenista Rafael Nadal também foi lembrado e com 6,8% dos votos ficou em lugar.

A pesquisa vai além e mostra que a maioria dos meninos quer ser jogador de futebol quando crescer, enquanto que as meninas sonham em ser professoras.

Messi fora de amistosos

O jogador inclusive está fora dos amistosos do Barça nos EUA. No final da preparação do time para a temporada 2019/2020, Messi ficará na Espanha para tratar um incomôdo na panturilha da perna direita.