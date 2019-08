Messi desfalca Barcelona nos EUA e só voltará em "jogo para valer"

Craque argentino está com um incômodo na panturrilha e deve permanecer na Catalunha para tratar o problema

Apesar de ser o maior astro da "turnê" do nos , Lionel Messi não estará em terras estadunidenses pois ficará em Barcelona para tratar de uma incômodo na panturrilha da perna direita. A volta do craque deve acontecer só na estreia do Barça em , no dia 16 de agosto, quando os catalães enfrentam o , em San Mamés.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Messi retornou aos treinamentos do Barça apenas no domingo e já sentiu o incômodo na região. Por isso ficou de fora dos outros treinos. Luis Suárez era outro que tinha voltado de férias recentemente, mas conseguiu jogar e anotou um golaço na partida contra o pelo Troféu .

A ausência de Messi nos Estados Unidos esbarra no fato de ele ser o maior astro da campanha publicitária do evento. Ele, no evento do Trofeu Joan Gámper, afirmou que o Barcelona lutará por tudo nessa temporada.