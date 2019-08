Messi fala grosso em discurso no Barcelona: “lutamos por tudo”

O craque segue demonstrando uma liderança mais aparente, que já havia aparecido em sua última passagem pela seleção argentina

Lionel Messi enfim mostrou a carapuça de líder, que tanto dele se cobrava, durante a campanha da seleção argentina na – inclusive cometendo alguns exageros, que acabaram lhe rendendo uma suspensão de três meses pela Conmebol. E em seu primeiro discurso pelo , antes de a temporada 2019-20 começar, o camisa 10 seguiu demonstrando esta nova faceta de sua personalidade.

Com uma postura assertiva, o craque argentino tomou os microfones antes do amistoso contra o , neste domingo (04), no Camp Nou, para falar sobre as decepções da temporada passada, onde o Barça mais uma vez decepcionou na – inclusive sofrendo uma remontada para o nas semifinais, vendo uma vantagem por 3 a 0 ser destruída.

“É difícil dizer algo hoje, depois da temporada passada. Não me arrependo de nada, digo o mesmo que na temporada passada: confio nestes jogadores e nestes técnicos. Não tenho dúvidas de que vamos brigar por tudo. A temporada passada terminou mal para todos. Devemos valorizar [título espanhol conquistado pelo clube], a oitava em onze anos. Seria algo grandioso para qualquer clube. Talvez hoje não damos o valor que merece, mas em uns anos verão o quanto foi difícil. Neste clube lutamos por tudo, e não será diferente. Viva o Barça e viva a Catalunha”, disse.

O Barcelona inicia a temporada 2019-20 com a expectativa para ver como o time irá se comportar no ataque com a chegada de Antoine Griezmann, contratado junto ao . Sem conquistar a Champions League desde 2015, o troféu europeu, motivo pela frustração citada por Messi em seu discurso, segue como objetivo maior.