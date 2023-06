Vitória x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Sampaio Corrêa se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em meio a uma sequência de duas derrotas seguidas contra o Criciúma e Guarani, o Vitória enfrenta o desafio de se manter entre os quatro primeiros colocados na tabela, após ter liderado a Série B. Atualmente, a equipe possui 25 pontos, mesma pontuação do Mirassol, que ocupa a quinta posição.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, no meio da tabela, com 16 pontos, vem de uma derrota para o Novorizontino por 1 a 0 e um empate com o Ceará por 1 a 1. Com a ausência de Matheus Pivô, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, há a possibilidade de Maurício atuar improvisado na lateral, enquanto Luiz Otávio pode ser escalado no meio-campo.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Sampaio Corrêa soma cinco vitórias, contra quatro do Sampaio Corrêa, além de três empates. No último encontro válido pela Série B de 2021, o Vitória venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Maurício, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Jhony Douglas, Luiz Otávio, Neto Paraíba, Marcinho e Pimentinha; Ytalo. Técnico: Márcio Fernandes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Welligton Nem; José Hugo, Tréllez e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Vitória

Matheusinho segue em recuperação de uma lesão ligamentar no joelho direito.

Sampaio Corrêa

Matheus Pivô, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Quando é?