Vitória x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela primeira rodada da Série B ; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (16), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pelo encerramento da primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e da BandPlay, no streaming. O jogo terá narração de Roby Porto e comentários de Ricardo Rocha e Rafael Oliveira.

Depois de um início de temporada marcado por eliminações no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, o Vitória terá foco 100% na Segundona. Para o confronto, o técnico Léo Condé trata como dúvida a presença de Pedro Bicalho, que sentiu dores no joelho.

Do outro lado, a Ponte Preta foi campeã da Série A2 do Campeonato Paulista, após vencer o Novorizontino por 3 a 2 nos pênaltis.

O histórico entre as equipes mostra um equilíbrio significativo. Em 28 jogos disputados, o Vitória venceu 10 vezes, a Ponte Preta venceu 9 vezes e houve 9 empates. No último encontro válido pelo returno da Série B de 2022, as equipes empataram em 0 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton; João Lucas, João Victor, Camatunga, Marcelo Nunes; Diego Torres, Charlys, Eduardo, Matheuzinho; Léo Gamalho e Wanderson (Welder). Técnico: Léo Condé.

Ponte Preta: Caique França; Artur, Edson, Junior Tavares; Ramon Carvalho, Felipe Amaral, Luiz Felipe, Élvis, Matheus Jesus; Jeh e Pablo Dyego. Técnico: Hélio dos Anjos.

Desfalques

Vitória

Diego Fumaça e Thiago Rodrigues são desfalques.

Ponte Preta

Fábio Sanches e Léo Naldi seguem no departamento médico.

Quando é?